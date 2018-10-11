Сирия не получит от США средств на реконструкцию, пока Иран не покинет страну

“В ООН мы призывали к консенсусу относительно того, что Иран и подконтрольные ему силы не должны сохранять присутствие в Сирии. Ответственность за вывод иранских сил из страны лежит на сирийском правительстве, которое несет ответственность за его присутствие там. Мы ясно дали понять: пока Сирия не добьется полного вывода поддерживаемых Ираном сил, она не получит ни единого доллара от США на реконструкцию”, — сказал шеф американской дипломатии.

Ранее представители Евросоюза и США неоднократно заявляли, что начнут оказывать помощь восстановлению Сирии только после “политического перехода”. Такую формулировку использовал, в частности, 7 сентября постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, выступая на заседании Совета Безопасности по Идлибу.

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Такую же позицию высказала и постпред США при ООН Никки Хейли. Она подтвердила, что Вашингтон “не видит смысла вкладывать деньги налогоплательщиков для помощи режиму Асада”.

В мае 2012 года один из командиров подразделения Иранской революционной гвардии подтвердил участие иранских вооруженных сил в конфликте на стороне сирийского правительства. Интервью, опубликованное “полуофициальным” новостным агентством “Isna”, позже было удалено с сайта. В сентябре 2012 года подобное подтверждение поступило от главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

28 августа 2013 года, в свете возможной атаки США и их союзников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменаи дал указание об “эвакуации из Сирии 12 тысяч бойцов Корпуса стражей исламской революции, воюющих на стороне правительственных войск”.

18 июня 2017 с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан был нанесён ракетный удар баллистическими ракетами средней дальности по базам оппозиционных сил, расположенным на востоке Сирии (в районе города Дейр эз-Зор).

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В мае 2013 года Хасан Насралла, лидер поддерживаемой Ираном группировки “Хезболла”, впервые открыто признал, что её боевики участвуют в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск. Ранее такое участие отрицалось или объяснялось необходимостью защиты “ливанских граждан, проживающих в приграничных деревнях на территории Сирии” — “святых для ислама мест”, и другими причинами.

20 мая 2013 “Хезболла” впервые с начала войны начала публикацию списков убитых в Сирии; по её данным на 23 мая 2013 года, в Сирии погибло 75 бойцов. Согласно С. Шейху, главе “Brookings Doha Center”: “на стороне Асада в Сирии сейчас (на конец мая 2013 года) воюют 5 тысяч боевиков “Хизбаллы”.

Напомним, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирана фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступят в силу 5 ноября, они коснутся энергетической отрасли Ирана, а также соглашения, касающиеся нефти и транзакции с центробанком страны. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и трейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерного компании (National Iranian Tanker Company, NITC).