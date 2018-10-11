Сирия не получит от США средств на реконструкцию, пока Иран не покинет страну
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сирийское правительство не получит от США ни доллара помощи на реконструкцию страны до тех пор, пока поддерживаемые Ираном формирования не покинут ее территорию. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, информирует УНН.
“В ООН мы призывали к консенсусу относительно того, что Иран и подконтрольные ему силы не должны сохранять присутствие в Сирии. Ответственность за вывод иранских сил из страны лежит на сирийском правительстве, которое несет ответственность за его присутствие там. Мы ясно дали понять: пока Сирия не добьется полного вывода поддерживаемых Ираном сил, она не получит ни единого доллара от США на реконструкцию”, — сказал шеф американской дипломатии.
Ранее представители Евросоюза и США неоднократно заявляли, что начнут оказывать помощь восстановлению Сирии только после “политического перехода”. Такую формулировку использовал, в частности, 7 сентября постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, выступая на заседании Совета Безопасности по Идлибу.
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Такую же позицию высказала и постпред США при ООН Никки Хейли. Она подтвердила, что Вашингтон “не видит смысла вкладывать деньги налогоплательщиков для помощи режиму Асада”.
В мае 2012 года один из командиров подразделения Иранской революционной гвардии подтвердил участие иранских вооруженных сил в конфликте на стороне сирийского правительства. Интервью, опубликованное “полуофициальным” новостным агентством “Isna”, позже было удалено с сайта. В сентябре 2012 года подобное подтверждение поступило от главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
28 августа 2013 года, в свете возможной атаки США и их союзников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменаи дал указание об “эвакуации из Сирии 12 тысяч бойцов Корпуса стражей исламской революции, воюющих на стороне правительственных войск”.
18 июня 2017 с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан был нанесён ракетный удар баллистическими ракетами средней дальности по базам оппозиционных сил, расположенным на востоке Сирии (в районе города Дейр эз-Зор).
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В мае 2013 года Хасан Насралла, лидер поддерживаемой Ираном группировки “Хезболла”, впервые открыто признал, что её боевики участвуют в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск. Ранее такое участие отрицалось или объяснялось необходимостью защиты “ливанских граждан, проживающих в приграничных деревнях на территории Сирии” — “святых для ислама мест”, и другими причинами.
20 мая 2013 “Хезболла” впервые с начала войны начала публикацию списков убитых в Сирии; по её данным на 23 мая 2013 года, в Сирии погибло 75 бойцов. Согласно С. Шейху, главе “Brookings Doha Center”: “на стороне Асада в Сирии сейчас (на конец мая 2013 года) воюют 5 тысяч боевиков “Хизбаллы”.
Напомним, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирана фактически заведомо невыполнимые условия.
Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступят в силу 5 ноября, они коснутся энергетической отрасли Ирана, а также соглашения, касающиеся нефти и транзакции с центробанком страны. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и трейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерного компании (National Iranian Tanker Company, NITC).