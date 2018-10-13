СМИ: террористы ИГ захватили в заложники 130 семей из лагеря беженцев на Евфрате

По его словам, курдские бойцы дали отпор террористам и смогли защитить остальных беженцев.

Лагерь Эль-Бахра находится в окрестностях города Хаджин, на который наступают сейчас отряды СДС при поддержке ВВС международной коалиции под эгидой США. По сведениям курдского агентства Firat News, террористы внезапно напали на этот лагерь, воспользовавшись плохой видимостью из-за песчаной бури. Бойцы СДС при отражении атаки уничтожили не менее 20 террористов.

Как сообщал УНН, сирийское правительство не получит от США ни доллара помощи на реконструкцию страны до тех пор, пока поддерживаемые Ираном формирования не покинут ее территорию. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.