СМИ: авиация коалиции во главе с США уничтожила более 100 боевиков восточнее Евфрата
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Авиация международной коалиции под эгидой США в субботу нанесла 14 ударов по форпосту группировки “Исламское государство” (ИГ) в Хаджине на восточном берегу Евфрата, ликвидировав не менее 105 террористов. Об этом сообщило курдское агентство Firat News, информирует УНН.
По его данным, самолеты коалиции оказывали поддержку формированиям “Сил демократической Сирии” (СДС), которые наступают на Хаджин.
Информацию о бомбардировке передало ранее агентство SANA. В его сообщении со ссылкой на свидетельства очевидцев из числа местных жителей указывалось, что в ходе рейда ВВС коалиции применялись боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Сведений о пострадавших среди населения не приводилось.
Как сообщал УНН, террористы ИГ захватили в заложники 130 семей из лагеря беженцев на Евфрате.