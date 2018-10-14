СМИ: авиация коалиции во главе с США уничтожила более 100 боевиков восточнее Евфрата

По его данным, самолеты коалиции оказывали поддержку формированиям “Сил демократической Сирии” (СДС), которые наступают на Хаджин.

Информацию о бомбардировке передало ранее агентство SANA. В его сообщении со ссылкой на свидетельства очевидцев из числа местных жителей указывалось, что в ходе рейда ВВС коалиции применялись боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Сведений о пострадавших среди населения не приводилось.

Как сообщал УНН, террористы ИГ захватили в заложники 130 семей из лагеря беженцев на Евфрате.