NBC: США планують санкції проти компаній РФ та Ірану, запрошених відновлювати Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє нову стратегію дій в Сирії, що передбачає в тому числі введення санкцій щодо російських і іранських компаній, запрошених до участі у відновленні економіки цієї країни. Про це повідомила у вівторок американська телекомпанія NBC з посиланням на п’ять джерел, обізнаних про плани Вашингтона, передає УНН.
За даними цих джерел, зміст нової стратегії полягає в зосередженні Збройних сил США на операціях по “видавлюванню” підконтрольних Тегерану загонів за межі Сирії. Це не означає, однак, курсу на активізацію бойових зіткнень з такими підрозділами, так як подібний варіант стане порушенням правил ведення бойових дій американських військ в цій країні. Ці правила забороняють військовим США застосовувати силу з метою самозахисту, однак дозволяють наносити удари по противнику, з боку якого виходить загроза неминучого нападу, пояснює NBC.
Згідно з її даними, новий план адміністрації Трампа робить акцент на політичних і дипломатичних методах тиску на Іран, що ставлять за мету його “фінансове удушення”. Задум США передбачає затримку виділення коштів на відновлення Сирії в зонах розміщення російського контингенту і проіранських сил. При цьому Вашингтон має намір вводити адресні санкції відносно приватних компаній РФ і Ісламської Республіки Іран, задіяних в мирному відновленні цієї держави, уточнила телекомпанія.
Відповідно до даних, які оголошувалися раніше урядом США, в Сирії перебувають близько 2 тисяч американських військовослужбовців, в основному спецназівців. Вони розміщені головним чином на сході країни і взаємодіють зі збройними угрупованнями місцевих курдів. Вашингтон неодноразово висловлювався за відхід іранських збройних формувань з Сирії.
Як повідомляв УНН, терористи “Джебхат ан-Нусри” відмовилися виводити бойовиків з буферної зони.