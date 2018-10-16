NBC: США планують санкції проти компаній РФ та Ірану, запрошених відновлювати Сирію

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє нову стратегію дій в Сирії, що передбачає в тому числі введення санкцій щодо російських і іранських компаній, запрошених до участі у відновленні економіки цієї країни. Про це повідомила у вівторок американська телекомпанія NBC з посиланням на п’ять джерел, обізнаних про плани Вашингтона, передає УНН.