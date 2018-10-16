NBC: США планируют санкции против компаний РФ и Ирана, приглашенных восстанавливать Сирию

По данным этих источников, смысл новой стратегии заключается в сосредоточении Вооруженных сил США на операциях по “выдавливанию” подконтрольных Тегерану отрядов за пределы Сирии. Это не значит, однако, курса на активизацию боестолкновений с такими подразделениями, так как подобный вариант станет нарушением правил ведения боевых действий американских войск в данной стране. Эти правила воспрещают военным США применять силу в целях самозащиты, однако позволяют наносить удары по противнику, со стороны которого исходит угроза неминуемого нападения, поясняет NBC.

Согласно ее сведениям, новый план администрации Трампа делает упор на политических и дипломатических методах давления на Иран, ставящих целью его “финансовое удушение”. Замысел США предусматривает задержку выделения средств на восстановление Сирии в зонах размещения российского контингента и проиранских сил. При этом Вашингтон намерен вводить адресные санкции в отношении частных компаний РФ и Исламской Республики Иран, задействуемых в мирном восстановлении этого государства, уточнила телекомпания.

В соответствии с данными, которые оглашались ранее правительством США, в Сирии находятся около 2 тысяч американских военнослужащих, в основном спецназовцев. Они размещены главным образом на востоке страны и взаимодействуют с вооруженными группировками местных курдов. Вашингтон неоднократно высказывался за уход иранских вооруженных формирований из Сирии.

Как сообщал УНН, террористы “Джебхат ан-Нусры” отказались выводить боевиков из буферной зоны.