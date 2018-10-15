ЗМІ: терористи "Джебхат ан-Нусри" відмовилися виводити бойовиків з буферної зони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Терористи з угруповання “Джебхат ан-Нусра” заявили про відмову вивести свої формування з створюваної в Ідлібі демілітаризованої зони. Про це повідомив у неділю телеканал Al Hadath з посиланням на заяву польових командирів. За його інформацією, бойовики “Джебхат ан-Нусри” і ряду інших екстремістських угруповань повинні були бути виведені з лінії зіткнення з урядовими військами до 15 жовтня, інформує УНН.
Раніше газета Al-Watan повідомила, що ватажки “Джебхат ан-Нусра” під тиском Туреччини нібито погодилися розпустити свої формування, але зажадали додаткових гарантій для іноземних найманців, які воюють в їх рядах. У заяві, переданій Al Hadath, бойовики підтвердили “вірність справі джихаду (війні проти невірних)” і вказали, що продовжать боротися з урядовими військами.
Представник опозиційного Сирійського комітету щодо переговорів Яхья аль-Аріді в інтерв’ю Al Hadath розцінив заяву “Джебхат ан-Нусра” як спробу виграти час. На його думку, турецькі військові “зуміють змусити терористів покинути буферну зону”.
Як повідомляв УНН, Пентагон відкинув звинувачення в застосуванні заборонених боєприпасів в Сирії.