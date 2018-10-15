ЗМІ: терористи "Джебхат ан-Нусри" відмовилися виводити бойовиків з буферної зони

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Терористи з угруповання “Джебхат ан-Нусра” заявили про відмову вивести свої формування з створюваної в Ідлібі демілітаризованої зони. Про це повідомив у неділю телеканал Al Hadath з посиланням на заяву польових командирів. За його інформацією, бойовики “Джебхат ан-Нусри” і ряду інших екстремістських угруповань повинні були бути виведені з лінії зіткнення з урядовими військами до 15 жовтня, інформує УНН.