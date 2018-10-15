СМИ: террористы "Джебхат ан-Нусры" отказались выводить боевиков из буферной зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Террористы из группировки “Джебхат ан-Нусра” заявили об отказе вывести свои формирования из создаваемой в Идлибе демилитаризованной зоны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление полевых командиров. По его информации, боевики “Джебхат ан-Нусры” и ряда других экстремистских группировок должны были быть выведены с линии соприкосновения с правительственными войсками к 15 октября, сообщает УНН.
Ранее газета Al-Watan сообщила, что главари “Джебхат ан-Нусры” под давлением Турции якобы согласились распустить свои формирования, но потребовали дополнительных гарантий для иностранных наемников, которые сражаются в их рядах. В заявлении, переданном Al Hadath, боевики подтвердили “верность делу джихада (войне против неверных)” и указали, что продолжат сражаться с правительственными войсками.
Представитель оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди в интервью Al Hadath расценил заявление “Джебхат ан-Нусры” как попытку выиграть время. По его мнению, турецкие военные “сумеют заставить террористов покинуть буферную зону”.
Как сообщал УНН, Пентагон отверг обвинения в применении запрещенных боеприпасов в Сирии.