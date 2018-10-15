СМИ: террористы "Джебхат ан-Нусры" отказались выводить боевиков из буферной зоны

Ранее газета Al-Watan сообщила, что главари “Джебхат ан-Нусры” под давлением Турции якобы согласились распустить свои формирования, но потребовали дополнительных гарантий для иностранных наемников, которые сражаются в их рядах. В заявлении, переданном Al Hadath, боевики подтвердили “верность делу джихада (войне против неверных)” и указали, что продолжат сражаться с правительственными войсками.

Представитель оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди в интервью Al Hadath расценил заявление “Джебхат ан-Нусры” как попытку выиграть время. По его мнению, турецкие военные “сумеют заставить террористов покинуть буферную зону”.

Как сообщал УНН, Пентагон отверг обвинения в применении запрещенных боеприпасов в Сирии.