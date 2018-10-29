Песков раскрыл подробности встречи Путина и Трампа в Париже

"Встреча будет на полях международного мероприятия в Париже (торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны- ред.) по той договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания здесь (в Москве - ред.) Болтона(помощника президента США по национальной безопасности Джона - ред.)", - сказал представитель Кремля журналистам.



По его словам, "главная цель - это сверить часы".



"У президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями, по-прежнему очень много вопросов, касающихся стабильности, тем более в контексте озвученного намерения Соединенных Штатов Америки выйти из ДРСМД", - отметил Песков.



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На его взгляд, "все это, безусловно, будет на повестке дня (встречи в Париже - ред.)".



Пресс-секретарь российского лидера добавил, что президенты обсудят, "конечно, двусторонние российско-американские отношения".



"Эта сверка часов и есть главная цель подобных встреч", - пояснил Песков.



Как сообщал УНН, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в следующем году.



Раныше, президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу встретиться уже в ноябре этого года.



Напомним, саммит президентов США и РФ прошел 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.