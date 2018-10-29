Песков раскрыл подробности встречи Путина и Трампа в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Париже 11 ноября "сверят часы по многим проблемам", в том числе по ДРСМД (Договора о ракетах средней и малой дальности - ред.). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Встреча будет на полях международного мероприятия в Париже (торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны- ред.) по той договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания здесь (в Москве - ред.) Болтона(помощника президента США по национальной безопасности Джона - ред.)", - сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, "главная цель - это сверить часы".
"У президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями, по-прежнему очень много вопросов, касающихся стабильности, тем более в контексте озвученного намерения Соединенных Штатов Америки выйти из ДРСМД", - отметил Песков.
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На его взгляд, "все это, безусловно, будет на повестке дня (встречи в Париже - ред.)".
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что президенты обсудят, "конечно, двусторонние российско-американские отношения".
"Эта сверка часов и есть главная цель подобных встреч", - пояснил Песков.
Как сообщал УНН, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в следующем году.
Раныше, президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу встретиться уже в ноябре этого года.
Напомним, саммит президентов США и РФ прошел 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.