Трамп считает, что его считали бы жестким, если бы он провел боксерский бой с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что если бы он провел боксерский поединок с главой российского государства Владимиром Путиным, то его критики сочли бы его действия чересчур жесткими. Соответствующее мнение американский лидер выразил в субботу во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс, передает УНН.
“У меня была великолепная встреча с Владимиром Путиным, мы обсудили все. У нас все будет хорошо”, — сказал он. При этом Трамп напомнил, что его критики посчитали его позицию на саммите в Хельсинки слишком мягкой.
“Если бы я пришел к Владимиру Путину и начал бы боксерский поединок, то они бы сказали: „Он был слишком жёсток“. Другими словами — разницы нет никакой”, — резюмировал он.
16 июля в Хельсинки прошли переговоры Путина и Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания республиканца президентом США в 2016 году. До этого контакты глав двух государств проходили на полях многосторонних встреч.
Как сообщал УНН, Трамп обвинил СМИ в использовании истории с бомбами, чтобы набрать политические очки.