Трамп звинуватив ЗМІ у використанні історії з бомбами, щоб набрати політичні очки

“Ми стали в останні декілька годин свідками спроб ЗМІ використовувати зловмисні дії однієї людини, щоб набрати політичні очки і використовувати це проти мене і Республіканської партії”, — сказав Трамп. “Всім буде краще, якщо ми припинимо політику персональних нападок”, — додав він.

Раніше американські журналісти, спілкуючись з президентом на південній галявині Білого дому, задали йому питання про те, чи не вважає він себе винним в діях зловмисника, який надіслав посилки з бомбами політичним противникам нинішньої адміністрації. Представники американських ЗМІ пояснювали своє питання тим, що підозрюваний, як з’ясувалося, є прихильником Трампа і Республіканської партії. Президент відмовився покласти на себе будь-яку відповідальність, нагадавши про інші аналогічні інциденти, в яких нападу піддавалися вже республіканці.