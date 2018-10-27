Трамп звинуватив ЗМІ у використанні історії з бомбами, щоб набрати політичні очки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп звинуватив американські ЗМІ в тому, що вони використовували історію зі зловмисником, який розіслав посилки з бомбами, щоб набрати політичні очки і використовувати це для нападок на нього і Республіканську партію. Відповідну заяву американський лідер зробив в п’ятницю на мітингу в штаті Північна Кароліна. Трансляцію його виступу вів телеканал C-SPAN, передає УНН.
“Ми стали в останні декілька годин свідками спроб ЗМІ використовувати зловмисні дії однієї людини, щоб набрати політичні очки і використовувати це проти мене і Республіканської партії”, — сказав Трамп. “Всім буде краще, якщо ми припинимо політику персональних нападок”, — додав він.
Раніше американські журналісти, спілкуючись з президентом на південній галявині Білого дому, задали йому питання про те, чи не вважає він себе винним в діях зловмисника, який надіслав посилки з бомбами політичним противникам нинішньої адміністрації. Представники американських ЗМІ пояснювали своє питання тим, що підозрюваний, як з’ясувалося, є прихильником Трампа і Республіканської партії. Президент відмовився покласти на себе будь-яку відповідальність, нагадавши про інші аналогічні інциденти, в яких нападу піддавалися вже республіканці.