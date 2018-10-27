Трамп не звинувачує себе за дії відправника бомб

“Ні, абсолютно немає. Ніякої провини немає. Нічого подібного немає”, — відповів Трамп на питання, чи звинувачує він себе в події.

Як зазначив президент, він обізнаний, що Сізар Сейак, затриманий за підозрою в причетності до відправлення бомб, був його прихильником. “Я чув, що він віддавав перевагу мені”, — зазначив американський лідер.

Трамп привів в приклад інші інциденти, в яких нападу піддавалися саме республіканці. Він нагадав про обставини поранення заступника лідера республіканців у Палаті представників Конгресу США Стівена Скаліса. 14 червня 2017 роки мешканець штату Іллінойс Джеймс Ходжкінсон, що в 2016 році працював добровольцем в штабі сенатора-демократа від штату Вермонт Берні Сандерса, відкрив вогонь на бейсбольному полі в місті Олександрія (штат Вірджинія) членам Конгресу, які там тренувалися.

“Якщо ви подивитеся на те, що трапилося зі Стівеном Скалісом, то там був прихильник іншої партії. Якщо ви подивитеся на безліч інших інцидентів, де були прихильники інших (партій). Так що немає”, — додав Трамп.

Президент зазначив, що не збирається дзвонити екс-президенту США Бараку Обамі і іншим адресатам посилок з бомбами. “(Я б подзвонив), якби вони самі цього хотіли. Але, я думаю, ми обійдемося без цього”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, підозрюваний в розсилці бомб критикував Обаму і Сороса в Twitter.