Підозрюваний в розсилці бомб критикував Обаму і Сороса в Twitter

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Підозрюваний у відправленні поштою саморобних вибухових пристроїв американець Сізар Сейак критикував в Twitter деяких з адресатів цих посилок. Про це йдеться в позовній заяві прокуратури Південного округу штату Нью-Йорк, опублікованій в п’ятницю, передає УНН.

З документів випливає, що влада ідентифікувала аккаунт Сейака. 24 жовтня американець залишав “записи з критикою щодо, крім інших, (колишнього) президента (США) Барака Обами і (фінансиста) Джорджа Сороса”.

На даний момент владі відомо про відправку Сейаком 13 посилок з саморобними вибуховими пристроями. З документа прокуратури випливає, що в багато з посилок американець вклав фотографії, на яких на зображенні адресатів стояли червоні хрести.

Як говориться в заяві, Сейаку вже пред’явлені звинувачення за п’ятьма пунктами. Йому інкримінується транспортування і відправка поштою вибухівки, погрози “на адресу екс-президента та інших осіб”, а також “комунікацій між штатами”, переслідування стосовно працівників федеральних відомств.

Як повідомляв УНН, посилка сенатору Харріс має відношення до інших пакетів з бомбами.

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