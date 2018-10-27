Підозрюваний в розсилці бомб критикував Обаму і Сороса в Twitter

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Підозрюваний у відправленні поштою саморобних вибухових пристроїв американець Сізар Сейак критикував в Twitter деяких з адресатів цих посилок. Про це йдеться в позовній заяві прокуратури Південного округу штату Нью-Йорк, опублікованій в п’ятницю, передає УНН.