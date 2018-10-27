CNN: посилка сенатору Харріс має відношення до інших пакетів з бомбами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Виявлена посилка, відправлена сенатору-демократу від штату Каліфорнія Камалі Харріс, має відношення до інших пакетів з бомбами, розісланих в останні дні ряду політичних діячів і іншим особам. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія CNN, інформує УНН.
Представник управління шерифа в Сакраменто (штат Каліфорнія) повідомив каналу, що в посилці було виявлено якийсь пристрій. Джерело CNN в ФБР заявив, що воно має відношення до інших саморобним пристроям, розісланих в минулі дні. На даний момент воно знешкоджено і не представляє небезпеки.
Два дні тому в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) будівля, де розташований офіс сенатора Харріс, було евакуйовано у зв’язку з виявленням підозрілого згортка, але тоді тривога виявилася помилковою.
Раніше влада заарештувала жителя штату Флорида, 56-річного Сізара Сейака, якого підозрюють в розсилці посилок з саморобними бомбами.