CNN: посилка сенатору Харріс має відношення до інших пакетів з бомбами

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Виявлена посилка, відправлена сенатору-демократу від штату Каліфорнія Камалі Харріс, має відношення до інших пакетів з бомбами, розісланих в останні дні ряду політичних діячів і іншим особам. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія CNN, інформує УНН.