CNN: посылка сенатору Харрис имеет отношение к другим пакетов с бомбами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Обнаруженная посылка, отправленная сенатору-демократу от штата Калифорния Камале Харрис, имеет отношение к другим пакетам с бомбами, разосланным в последние дни ряду политических деятелей и другим лицам. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, информирует УНН.
Представитель управления шерифа в Сакраменто (штат Калифорния) сообщил каналу, что в посылке было обнаружено некое устройство. Источник CNN в ФБР заявил, что оно имеет отношение к другим самодельным устройствам, разосланным в минувшие дни. В настоящий момент оно обезврежено и не представляет опасности.
Два дня назад в Сан-Диего (штат Калифорния) здание, где расположен офис сенатора Харрис, было эвакуировано в связи с обнаружением подозрительного свертка, но тогда тревога оказалась ложной.
Ранее власти арестовали жителя штата Флорида, 56-летнего Сизара Сэйака, 56-летнего Сизар Сейака, которого подозревают в рассылке посылок с самодельными бомбами.