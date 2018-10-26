Затриманому у справі про розсилку бомб в США загрожує до 58 років в'язниці

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Одна людина затримана у справі про розсилку бомб поштою в США, йому загрожує до 58 років в’язниці. Про це заявив міністр юстиції Джефф Сешнс в ході прес-конференції в п’ятницю, інформує УНН.