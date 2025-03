Затриманому у справі про розсилку бомб в США загрожує до 58 років в'язниці

“Йому були пред’явлені звинувачення за п’ятьма різними пунктами, включаючи транспортування вибухівки, відправку вибухівки, погрози екс-президентам та іншим особам”, — заявив він і зазначив, що в сукупності затриманому загрожує до 58 років позбавлення волі.

Нагадуємо, у США затримали першого підозрюваного в рамках розслідування справи про посилки з вибуховими пристроями. Зазначимо, з понеділка за адресами політичних супротивників президента США Дональда Трампа було розіслано 12 посилок з вибуховими пристроями.

Підозрілі пакети, зокрема, були або направлені, або адресовані: Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, двом жінкам-конгресменам від Демократичної партії, включаючи представника конгресу США, демократу Деббі Вассерман-Шульцу, колишньому генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо, екс-главі ЦРУ Джону Бреннану і в офіс CNN в Нью-Йорку.

FLASH: Cesar Sayoc, 56, pictured in this booking photo from an arrest, via @browardsheriff pic.twitter.com/zUSXxPlOyZ

— Myles Miller (@MylesMill) 26 жовтня 2018 р.