Задержанному по делу о рассылке бомб в США грозит до 58 лет тюрьмы

“Ему были предъявлены обвинения по пяти различным пунктам, включая транспортировку взрывчатки, отправку взрывчатки, угрозы экс-президентам и другим лицам”, — заявил он и отметил, что в совокупности задержанному грозит до 58 лет лишения свободы.

Напоминаем, в США задержали первого подозреваемого в рамках расследования дела о посылках с взрывными устройствами. Отметим, с понедельника по адресам политических противников президента США Дональда Трампа было разослано 12 посылок с взрывными устройствами.

Подозрительные пакеты, в частности, были или направлены, или адресованы: Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, двум женщинам-конгрессменам от Демократической партии, включая представителя конгресса США, демократу Дебби Вассерман-Шульц, бывшему генпрокурору времен Обамы Эрику Холдеру, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану и в офис CNN в Нью-Йорке.

FLASH: Cesar Sayoc, 56, pictured in this booking photo from an arrest, via @browardsheriff pic.twitter.com/zUSXxPlOyZ

— Myles Miller (@MylesMill) 26 октября 2018