Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

В Оксфордский словарь английского языка добавили семь новых корейских слов. Это стало отражением роста присутствия корейской культуры в англоязычном мире. Об этом сообщает The Korea Herald, пишет УНН.

Детали

В частности, в обновлении от декабря 2024 года в словарь добавили семь корейских слов - "dalgona", "hyung", "noraebang", "maknae", "jjigae", "tteokbokki" и "pansori".

Как указано, в Оксфордский словарь корейские слова попадают уже не впервые. Например, в 2021 году в словарь было добавлено 26 корейских терминов, среди которых "K-drama", "Hallyu", "mukbang" и "daebak".

Среди семи новых терминов этого года "dalgona" определяется как "корейское кондитерское изделие, изготовленное путем добавления пищевой соды к растопленному сахару, которое обычно продается уличными торговцами в виде плоского диска с вырезанной на его поверхности простой формой, такой как сердце, звезда и т.д.". Такое лакомство хорошо знакомо для фанатов сериала "Игра в кальмара", где одной из игр было вырезание фигурок из "dalgona".

В качестве примера употребления слова в предложении, словарь представил статью из Boston Globe за октябрь 2022 года: "Netflix только что выпустил "Игру в кальмара", корейский хит, который заставил фанатов "стекаться" к конфетам "dalgona". Многие обратились к TikTok, чтобы воспроизвести недорогое сладкое лакомство".

Еще одно дополнение - "maknae" определяется как "самый молодой человек в семье или группе; (сейчас) в частности, самый молодой участник кью-поп группы".

Сообщается, что словарь уже рассматривает еще корейские слова для будущих обновлений, включая "haenyeo" (женщины-дайверы с острова Чеджу), "ajumma" (женщины среднего возраста) и "bingsu" (десерт из тертого льда).

Напомним

Оксфордский словарь выбрал термин "brain rot" словом 2024 года после голосования 37 тысяч человек. Термин описывает ухудшение ментального состояния из-за чрезмерного потребления онлайн-контента.