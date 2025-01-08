Оксфордський словник поповнився новими іншомовними словами: про що йдеться

До Оксфордського словника англійської мови додали сім нових корейських слів. Це стало відображенням зростання присутності корейської культури в англомовному світі. Про це повідомляє The Korea Herald, пише УНН.

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Зокрема, в оновленні від грудня 2024 року до словника додали сім корейських слів - "dalgona", "hyung", "noraebang", "maknae", "jjigae", "tteokbokki" і "pansori".

Як вказано, до Оксфордського словника корейські слова потрапляють вже не вперше. Так, наприклад, у 2021 році до словника було додано 26 корейських термінів, серед яких "K-drama", "Hallyu", "mukbang" і "daebak".

Серед семи нових термінів цього року "dalgona" визначається як "корейський кондитерський виріб, виготовлений шляхом додавання харчової соди до розтопленого цукру, який зазвичай продається вуличними торговцями у вигляді плаского диска з вирізаною на його поверхні простою формою, такою як серце, зірка тощо". Такий смаколик є добре знайомий для фанатів серіалу "Гра в кальмара", де однією з ігор було вирізання фігурок з "dalgona".

Як приклад вживання слова в реченні, словник представив статтю з Boston Globe за жовтень 2022 року: "Netflix щойно випустив "Гру в кальмара", корейський хіт, який змусив фанатів "стікатися" до цукерок "dalgona". Багато хто звернувся до TikTok, щоб відтворити недорогі солодкі ласощі".

Ще одне доповнення - "maknae" визначається як "наймолодша людина в сім'ї або групі; (зараз) зокрема, наймолодший учасник к'ю-поп гурту".

Повідомляється, що словник уже розглядає ще корейські слова для майбутніх оновлень, включаючи "haenyeo" (жінки-дайвери з острова Чеджу), "ajumma" (жінки середнього віку) і "bingsu" (десерт з тертого льоду).

Нагадаємо

Оксфордський словник обрав термін "brain rot" словом 2024 року після голосування 37 тисяч людей. Термін описує погіршення ментального стану через надмірне споживання онлайн-контенту.