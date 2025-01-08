Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

ukenru
Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 105805 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 146180 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 150451 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 148825 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 133897 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 175918 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 240759 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 498739 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 340165 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 454953 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Президент Азербайджана назвал Армению "фашистским государством" и пригрозил ее уничтожением

Президент Азербайджана назвал Армению "фашистским государством" и пригрозил ее уничтожением

 • 88660 просмотра
Страны Балтии готовят помощь Молдове после прекращения поставок ей газа - совместное заявление

Страны Балтии готовят помощь Молдове после прекращения поставок ей газа - совместное заявление

 • 101353 просмотра
Враг атакует: какие области под угрозой атаки: какие области под угрозой атаки

Враг атакует: какие области под угрозой атаки: какие области под угрозой атаки

 • 105615 просмотра
Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

 • 86401 просмотра
ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

05:17 • 49718 просмотра
публикации
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 18818 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 149491 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 153674 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 163580 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 235339 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

10:24 • 2212 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

09:59 • 5782 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

09:12 • 13668 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

08:35 • 24173 просмотра
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 112011 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Киев  •  УНН

 • 5239 просмотра

Read in English

Актер Тейлор Китч получил предложение вернуться в перезапуск сериала «Friday Night Lights». Он заявил, что согласился бы появиться в одном эпизоде, возможно как тренер соперничающей команды.

Актер Тейлор Китч заявил, что его попросили вернуться для перезапуска популярного сериала «Ночные огни пятницы» (Friday Night Lights), и он, в некотором смысле, готов, сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Обсуждая перезагрузку популярной драмы NBC в одной из программ, звезда сериала Китч сказал, что его «попросили» вернуться для этого. «И хотя он остается открытым для возвращения на поле в определенном качестве, не ожидайте, что он останется здесь больше, чем на «эпизод», - отмечает издание.

«Мне всегда льстит. Никогда не говори никогда. Но я бы пришел и, возможно, сделал что-то для эпизода, - сказал Китч. - Я не хочу идти и делать всю вещь. Я бы пошел и повеселился, но я не хочу быть главным в «FNL», или перезагрузке, или чем-то другом».

Китч продолжил размышлять о том, какую роль он сыграет, если решит вернуться для перезагрузки.

«Я думаю, если бы вы увидели меня как кого-то другого, вы бы подумали: «Это Риггинс», - сказал Китч. «Особенно в этом элементе, если вы в Техасе или делаете это так, как они собираются это делать. Так что да, возможно, я бы сыграл роль тренера соперничающей команды или что-то такое, и появился бы на экране секунд на восемь. Да, я бы это сделал», - отметил он.

Дополнение

Перезагрузка «Friday Night Lights», анонсированная еще в ноябре, сейчас находится в разработке на NBCUniversal и будет показана на Peacock. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
tekhasТехас