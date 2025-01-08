Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Актер Тейлор Китч заявил, что его попросили вернуться для перезапуска популярного сериала «Ночные огни пятницы» (Friday Night Lights), и он, в некотором смысле, готов, сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Обсуждая перезагрузку популярной драмы NBC в одной из программ, звезда сериала Китч сказал, что его «попросили» вернуться для этого. «И хотя он остается открытым для возвращения на поле в определенном качестве, не ожидайте, что он останется здесь больше, чем на «эпизод», - отмечает издание.

«Мне всегда льстит. Никогда не говори никогда. Но я бы пришел и, возможно, сделал что-то для эпизода, - сказал Китч. - Я не хочу идти и делать всю вещь. Я бы пошел и повеселился, но я не хочу быть главным в «FNL», или перезагрузке, или чем-то другом».

Китч продолжил размышлять о том, какую роль он сыграет, если решит вернуться для перезагрузки.

«Я думаю, если бы вы увидели меня как кого-то другого, вы бы подумали: «Это Риггинс», - сказал Китч. «Особенно в этом элементе, если вы в Техасе или делаете это так, как они собираются это делать. Так что да, возможно, я бы сыграл роль тренера соперничающей команды или что-то такое, и появился бы на экране секунд на восемь. Да, я бы это сделал», - отметил он.

Дополнение

Перезагрузка «Friday Night Lights», анонсированная еще в ноябре, сейчас находится в разработке на NBCUniversal и будет показана на Peacock.