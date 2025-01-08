Тейлор Кітч розповів про можливе повернення у перезапуск "Friday Night Lights"

Актор Тейлор Кітч заявив, що його попросили повернутися для перезапуску популярного серіалу "Нічні вогні п'ятниці" (Friday Night Lights), і він, у певному сенсі, готовий, повідомляє Variety, пише УНН.

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Обговорюючи перезавантаження популярної драми NBC в одній з програм, зірка серіалу Кітч сказав, що його "попросили" повернутися для цього. "І хоча він залишається відкритим для повернення на поле в певній якості, не очікуйте, що він залишиться тут більше, ніж на "епізод", - зазначає видання.

"Мені завжди лестить. Ніколи не кажи ніколи. Але я б прийшов і, можливо, зробив щось для епізоду, - сказав Кітч. - Я не хочу йти і робити усю річ. Я б пішов і повеселився, але я не хочу бути головним у "FNL", чи перезавантаженні, чи чомусь іншому".

Кітч продовжив розмірковувати про те, яку роль він зіграє, якщо вирішить повернутися для перезавантаження.

"Я думаю, якби ви побачили мене як когось іншого, ви б подумали: "Це Ріггінс", - сказав Кітч. "Особливо в цьому елементі, якщо ви в Техасі або робите це так, як вони збираються це робити. Тож так, можливо, я б зіграв роль тренера суперницької команди чи щось таке, і з'явився б на екрані секунд на вісім. Так, я б це зробив", - зазначив він.

Доповнення

Перезавантаження "Friday Night Lights", анонсоване ще в листопаді, наразі знаходиться в розробці на NBCUniversal і буде показано на Peacock.