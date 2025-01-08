Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Ситуация с обеспечением пациентов с редким генетическим заболеванием - буллезным эпидермолизом - вызывает серьезные вопросы. Адаптированное клиническое руководство, утвержденное в 2016 году, предусматривало обязательный пересмотр в 2019 году, но этого до сих пор не произошло. В документации указана только одна компания-производитель средств по уходу за ранами людей-бабочек - шведская Molnlycke Health Care. Это создает искусственную монополию, исключая из государственных тендеров других производителей, пишет УНН.

В соответствии с международными стандартами и нормами, медицинская документация должна регулярно обновляться, учитывая новые разработки, доступность альтернативных средств и изменение рыночных условий. Однако ситуация с поставками повязок для обработки ран пациентов с буллезным эпидермолизом показывает, что есть случаи, когда больные становятся заложниками желания крупной компании монополизировать рынок ради сверхприбылей.

УНН начал расследование ситуации, сложившейся на украинском рынке и выяснилось, что сейчас создана искусственная монополия для шведской компании Molnlycke Health Care. В 2016 году мультидисциплинарная рабочая группа разработала адаптивное клиническое руководство по лечению и уходу за ранами пациентов с буллезным эпидермолизом. Этот документ базировался на рекомендациях от 2012 года.

Именно в руководстве рабочая группа указала, что для ран люди-бабочки могут использовать исключительно повязки Molnlycke Health Care. Никаких аналогов пациентам предложено не было. На основе этого документа Министерство здравоохранения утвердило протокол лечения людей-бабочек, в котором также указано, что для обработки их ран могут использоваться исключительно шведские повязки.

В то же время руководство содержит важный пункт, согласно которому, комиссия должна была пересмотреть этот документ не позднее 2019 года.

"Представленное адаптированное клиническое руководство должно быть пересмотрено не позднее 2019 г. мультидисциплинарной рабочей группой с участием главного внештатного специалиста Минздрава Украины, практикующих врачей, оказывающих первичную и вторичную медицинскую помощь, ученых, организаторов здравоохранения, представителей общественных организаций, которые заинтересованы в повышении качества медицинской помощи, и др.", - говорится в руководстве.

Таким образом члены рабочей группы, вероятно, пытались предотвратить создание монопольного положения для Molnlycke Health Care, ведь понимали, что аналоги шведских повязок до 2019 года на рынке точно появятся, что собственно и произошло.

Однако уже более 5 лет комиссия соответствующее руководство не пересматривает, что наталкивает на мысли о коррупции в этом вопросе. Ведь получается, что пока комиссия тянет с пересмотром медицинской документации, в государственных тендерах не могут участвовать другие компании-производители кроме Molnlycke Health Care.

Эта ситуация негативно сказывается не только на пациентах, которые не могут выбирать другие средства, но и на государственном бюджете. Из-за монополии на рынке закупки средств ухода за ранами проводятся по завышенным ценам.

Добавим

Ранее УНН получил информацию, указывающую на то, что шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. Союз фактически стал рупором компании, которая помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине, и лоббирует ее интересы.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что Министерство здравоохранения должно обязательно разобраться в ситуации и сделать все необходимое для обеспечения интересов пациентов. Она подчеркнула, что орфанные заболевания требуют особого внимания, ведь из-за редкости этих болезней у государственных органов может быть недостаточно информации для быстрого реагирования.

Напомним

УНН начал расследование, чтобы выяснить, как шведской компании Molnlycke Health Care, специализирующейся на производстве повязок, удалось создать монополию на украинском рынке. Ведь производитель обеспечил себе безапелляционное доминирование в государственных тендерах для закупки средств по уходу за ранами для больных с буллезным эпидермолизом. На рынок, например, пытаются не допустить в том числе украинского производителя, который предлагает такие же супертонкие повязки, но в четыре раза дешевле. Предварительный анализ в частности выявил возможный конфликт интересов в тендерных закупках через общественный союз, который возглавляет Татьяна Кулеша. В частности, есть обоснованные подозрения считать, что Molnlycke Health Care использует Кулешу для лоббирования собственных связей.

Справочно: Буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание, делающее кожу чрезвычайно хрупкой. Таких больных еще называют люди-бабочки. Даже незначительное механическое воздействие может вызвать образование волдырей, открытых ран и рубцов на их коже. Это нарушение влияет не только на кожу, но и на ногти, волосы, слизистые оболочки. Лечение включает специальный уход за ранами, использование защитных повязок, медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство в тяжелых случаях. Из-за значительного влияния на качество жизни пациентов, обеспечение доступа к необходимым средствам ухода является критически важным. Сейчас таких больных в Украине более 300.