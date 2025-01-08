Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

В проекте нового Трудового кодекса норма о разрешении работодателю читать переписки работников создает угрозы вмешательства в частную жизнь, а упрощение процедуры увольнения работников вызывает беспокойство из-за возможного ослабления их социальной защиты и трудовых прав. Об этом журналисту рассказала УНН аналитик Центра совместных действий Ирина Корженкова и объяснила, что не так с действующим кодексом.

"Действующее трудовое законодательство в значительной степени базируется на Кодексе законов о труде (КЗоТ), принятом еще в 1971 году в условиях советской централизованной экономики. Оно не учитывает современных реалий рынка труда, в частности новых форм занятости - дистанционной или проектной работы. И это логично, ведь в те времена ничего подобного не существовало. Изменение Трудового кодекса должно стать частью более широкой реформы, которая учитывает интересы как работников, так и работодателей, создавая баланс между социальной защитой и экономической эффективностью", - отметила Корженкова.

Что предлагают в проекте нового Трудового кодекса?

Корженкова отметила, что сейчас в Украине продолжается разработка и обсуждение нового Трудового кодекса, который должен заменить устаревший КЗоТ и учитывает требования и стандарты ЕС. Текст проекта нового ТК обнародовали для общественного обсуждения, однако его еще не зарегистрировали в Верховной Раде Украины.

Корженкова рассказала, что в тексте проекта привлекает наибольшее внимание.

РАСШИРЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

"Проект нового Трудового кодекса предусматривает возможность работодателя проверять рабочую корреспонденцию и файлы работников на служебных устройствах - если это связано с собственно их работой. Личные данные или переписку нельзя проверить без их работника, а сами проверки вроде бы должны проводиться с минимальным вмешательством в частную жизнь человека. Однако эта норма создает угрозы вмешательства в частную жизнь, и не понятно, как гарантировать, что работодатель будет придерживаться закона о защите личных данных и этики во время проверки", - отметила Корженкова.

ДИСТАНЦИОННАЯ И НАДОМНАЯ РАБОТА

По словам аналитика, проект устанавливает права и обязанности работников и работодателей в контексте дистанционной работы. То есть легализует "дистанционку".

НОВЫЕ ФОРМЫ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

"Проект нового кодекса предлагает различные виды договоров (срочные, сезонные, надомные, дистанционные), учитывающие специфику современных условий работы. Это позволит работникам и работодателям более гибко регулировать трудовые отношения. С другой стороны, это чревато возможными злоупотреблениями со стороны работодателей в случае нефиксированного времени", - сказала Корженкова.

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРЫ УВОЛЬНЕНИЯ

"Документ предусматривает упрощение процедуры увольнения работников, что вызывает беспокойство из-за возможного ослабления их социальной защиты и трудовых прав. Кроме того, проект предлагает уменьшить влияние профсоюзов. Однако они и сейчас не очень действенны, поэтому, возможно, стоит искать альтернативу им", - отметила аналитик.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ

Корженкова отметила, что проект предлагает заключать трудовые договоры в электронной форме с использованием цифровой подписи.

"Это экономит время и ресурсы, а еще упрощает хранение и учет документов. В то же время стоит учесть киберугрозы", - добавила аналитик.

ЗАЩИТА ОТ МОББИНГА

"Впервые предлагается признать моббинг (травлю) правонарушением. Кроме того, проект устанавливает механизмы его предупреждения и рассмотрения. Однако следует учитывать, что в реальности могут быть трудности с доказыванием фактов моббинга", - отметила Корженкова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ

Корженкова отметила, что авторы проекта предлагают, чтобы работодатель платил пеню за каждый день задержки с выплатой.

ОТПУСК

"Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска предлагают увеличить с 24 до 28 дней, что приближает украинское законодательство к европейским стандартам", - сказала аналитик.

МЕДИАЦИЯ

В проекте нового Трудового кодекса предусмотрена процедура мирного урегулирования трудовых споров с участием медиатора, чтобы избегать длительных судебных разбирательств.

Корженкова объяснила, почему важны изменения уже сегодня.

"Адаптация к современным реалиям. Растет популярность фриланса, удаленной работы, гиг-экономики и контрактной занятости. Действующий кодекс не учитывает этих тенденций", - сказала Корженкова.

Еще одним аспектом является евроинтеграция.

По ее словам, Украина стремится гармонизировать свое законодательство с правовыми нормами Европейского Союза. Это включает внедрение принципов равенства, защиты прав работников и работодателей, а также обеспечение достойных условий труда. Например, существовал перечень работ, запрещенных для женщин. Однако в 2017 году этот перечень отменяли, чтобы привести законодательство в соответствие с международными стандартами, в частности с требованиями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и принципов равенства полов.

Также аналитик отметила, что важна защита прав работников.

"Новый кодекс должен обеспечить лучшее регулирование отношений между работниками и работодателями, избегая крайностей - как чрезмерной защиты работников, так и их уязвимости перед работодателем. Кроме того, актуальные нормы не в полной мере учитывают гендерное равенство, права людей с инвалидностью, молодых работников или лиц пожилого возраста", - пояснила Корженкова.

Также, по ее словам, нужно стимулировать легализацию труда.

"Из-за сложности регулирования и обременительных для бизнеса норм многие работодатели прибегают к нелегальной занятости. Новые нормы могут упростить легализацию трудовых отношений, что важно для наполнения бюджета и социальной защиты работников", - сказала Корженкова.

Аналитик подчеркнула, что также необходимо отвечать на вызовы войны.

"В условиях войны и послевоенного восстановления страны трудовое законодательство должно отвечать на новые вызовы: переселение работников, необходимость переквалификации, создание условий для ветеранов и тех, кто возвращается на рынок труда", - сказала Корженкова.

Кроме того, по ее словам, важна модернизация экономики. Устаревшие регуляции могут создавать препятствия для инвесторов и бизнеса, снижая конкурентоспособность Украины. При этом упрощение процедур и урегулирование гибких форм занятости будут способствовать развитию предпринимательства.

"Противодействие трудовой миграции. Современный Трудовой кодекс, защищающий права работников и способствующий созданию качественных рабочих мест, может стать фактором удержания граждан в Украине", - рассказала Корженкова.

САМЫЕ СТРАННЫЕ ВЕЩИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ КЗоТе

Аналитик вспоминает, что, например, в соответствии со статьей 166 КЗоТ, работникам производства с вредными условиями (влияние токсичных веществ, пыли и т.д.), должны выдавать бесплатное молоко или другие равноценные продукты.

"Почему так? Потому что считалось, что молоко нейтрализует токсическое воздействие некоторых вредных веществ. Новые исследования опровергают это предположение. Поэтому приоритет должен быть на модернизации оборудования и вентиляции, обеспечению средствами индивидуальной защиты. Пока же норма о "молоко за вред" остается ярким примером старых советских подходов в трудовом законодательстве", - рассказала Корженкова.

По ее словам, кроме "молока за вред", куча других норм демонстрируют устаревшие советские подходы. Так, если работник использует собственные инструменты для выполнения работы, работодатель должен компенсировать их износ или обеспечить замену. В современных условиях это редко применяется, поскольку большинство работодателей обеспечивают оборудованием.

"Подросткам до 18 лет запрещено работать сверхурочно, в ночное время или выполнять тяжелые работы. Хотя эта норма важна для защиты несовершеннолетних, некоторые ее аспекты могут быть непригодными для современных видов труда (например, онлайн-работа)", - сказала Корженкова.

Какие вопиющие архаизмы до сих пор являются трудовым законодательством для украинцев:

продолжительность рабочей недели. 40-часовая рабочая неделя была установлена еще в 1971 году и не соответствует современным реалиям. Многие страны мира уже переходят на 4-дневную или же 35-часовую рабочую неделю;

статьи, регулирующие оплату труда, устанавливают минимальную заработную плату, а также нормы оплаты сверхурочной работы. Это несколько устаревшее в условиях рыночной экономики, где заработная плата определяется спросом и предложением;

дисциплинарная ответственность работников: выговор, увольнение с работы и тому подобное. Эти нормы могут выглядеть устаревшими в условиях, когда работодатели больше ценят лояльность и мотивацию работников, чем карательные меры;

отпуска. 24 календарных дня ежегодного отпуска - это минимальный стандарт, который действует во многих странах. В Украине же существует система дифференцированных отпусков, что может привести к неравенству между работниками;

нет четкого определения статуса фрилансеров и гарантий для их защиты - как социальной, так и в отношениях с работодателем;

работники с неполным рабочим днем не имеют права на полный спектр социальных гарантий;

статья, устанавливающая основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, содержит пункт о сокращении численности или штата работников. Эти нормы могут быть несколько дискриминационными: например, женщина с ребенком будет иметь преимущество в сохранении рабочего места перед женщиной или мужчиной без детей, хотя здесь должна учитываться прежде всего квалификация работника;

испытательный срок при заключении трудового договора. Он не всегда необходим и может ограничивать права работника;

КЗоТ требует заключать трудовой договор в письменной форме. Это сложно для дистанционной работы (кстати, такого понятия вообще нет);

материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. В условиях, когда работодатели имеют страхование от рисков, это больше не актуально.

Время от времени в КЗоТ вносят точечные изменения. Так, в 2024 году:

увеличена продолжительность возможного отпуска без сохранения зарплаты по соглашению сторон - с 15 до 30 календарных дней;

введена возможность брать отпуск без сохранения заработной платы без ограничения сроков в случае угрозы вооруженной агрессии, эпидемии и т.д;

уточнена продолжительность отпусков и другие аспекты трудовых отношений.

Корженкова отметила, что все эти изменения носят формальный характер и не решают перечисленных проблем.