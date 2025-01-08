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Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Киев  •  УНН

 • 21545 просмотра

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Кабмин зарегистрировал законопроект об изменении оснований досрочного увольнения главы АРМА. Эксперты считают изменения необходимыми, но недостаточными для эффективной работы агентства.

Необходимость изменений в процедуре избрания и увольнения руководства Агентства по розыску и менеджменту активов, а также повышения эффективности процесса управления активами уже давно перезрела. Поэтому законопроект, который предусматривает изменение оснований для досрочного увольнения главы АРМА, является шагом в нужном направлении. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил народный депутат, эксперт в области борьбы с коррупцией Ярослав Юрчишин.

Детали

На днях Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №12374, которым предлагается определить перечень оснований досрочного прекращения полномочий главы АРМА «без возможности политически мотивированного увольнения». Согласно документу, главу АРМА смогут увольнять досрочно после признания комиссией по аудиту его работы неэффективной или за ненадлежащее исполнение обязанностей, а полномочия главы агентства должен выполнять один из заместителей до назначения нового руководителя.

«Необходимость изменений как в процедуре избрания и увольнения руководства АРМА, так и в увеличении эффективности процесса управления активами перезрела. Поэтому неудивительно, что она попала в перечень требований наших европейских партнеров. Отчет Счетной палаты лишь подтвердил актуальность изменений», - отметил Юрчишин.

Вместе с тем народный депутат отметил, что предложенные изменения не являются целостными, а потому даже их принятие не даст существенного усовершенствования работы АРМА.

«Позитивом является возможность увольнения неэффективного руководства по результатам негативного заключения аудита. Но при этом в законопроекте отсутствуют как совершенствование механизмов управления, так и перезапуск структуры по новым правилам. Так что это шаг в нужном направлении, но очень запоздалый. И не всеобъемлющий, потому что без изменения системы управления даже эффективное руководство АРМА не сможет показать качественный результат», - подчеркнул он.

Добавим

Недавно Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами.

Глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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