Роботодавець зможе читати переписки працівників - проєкт нового Трудового кодексу

Розроблений урядом проєкт нового Трудового кодексу, передбачає дозвіл роботодавцям перевіряти робочі переписки працівників та здійснювати відеоспостереження на робочому місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст проєкта.

Роботодавець може здійснювати моніторинг робочої кореспонденції працівника та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків,

Зауважується, що моніторинг робочої кореспонденції та/або документів (файлів), створених на технічних пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків, є крайньою формою контролю роботодавця.

Такий моніторинг може застосовуватися тільки за умови неможливості застосування альтернативних способів контролю за виконанням працівником трудових обов’язків.

Також зазначається, що про запровадження моніторингу роботодавець повинен поінформувати працівника та обґрунтувати об’єктивну необхідність його здійснення.

Наголошується, що даний моніторинг не може порушувати право працівника на особисте і сімейне життя.

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ПРАЦІВНИКА

Окрім того, в проєкті Трудового кодексу України вказано, що роботодавець може здійснювати відеоспостереження на робочому місці працівника, що знаходиться у приміщенні чи на території роботодавця.

Відеоспостереження є крайньою формою контролю роботодавця за працівником і може застосовуватися тільки за умови неможливості або неефективності застосування альтернативних способів контролю за працівником,