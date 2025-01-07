Роботодавець зможе читати переписки працівників - проєкт нового Трудового кодексу
Київ • УНН
Проєкт нового Трудового кодексу передбачає право роботодавців моніторити робочі переписки та встановлювати відеоспостереження. Контроль можливий лише як крайній захід та за умови інформування працівників.
Розроблений урядом проєкт нового Трудового кодексу, передбачає дозвіл роботодавцям перевіряти робочі переписки працівників та здійснювати відеоспостереження на робочому місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст проєкта.
Роботодавець може здійснювати моніторинг робочої кореспонденції працівника та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків,
Зауважується, що моніторинг робочої кореспонденції та/або документів (файлів), створених на технічних пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків, є крайньою формою контролю роботодавця.
Такий моніторинг може застосовуватися тільки за умови неможливості застосування альтернативних способів контролю за виконанням працівником трудових обов’язків.
Також зазначається, що про запровадження моніторингу роботодавець повинен поінформувати працівника та обґрунтувати об’єктивну необхідність його здійснення.
Наголошується, що даний моніторинг не може порушувати право працівника на особисте і сімейне життя.
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ПРАЦІВНИКА
Окрім того, в проєкті Трудового кодексу України вказано, що роботодавець може здійснювати відеоспостереження на робочому місці працівника, що знаходиться у приміщенні чи на території роботодавця.
Відеоспостереження є крайньою формою контролю роботодавця за працівником і може застосовуватися тільки за умови неможливості або неефективності застосування альтернативних способів контролю за працівником,
Здійснення відеоспостереження не може порушувати право працівника на особисте і сімейне життя. При встановленні відеоспостереження роботодавець повинен врахувати:
1) об’єктивну та обґрунтовану необхідність здійснення відеоспостереження;
2) поінформованість працівника про здійснення відеоспостереження та місце встановлення відеокамер.
На вимогу працівника роботодавець повинен надати необхідний фрагмент відеозапису, який може бути доказом порушення трудових прав або порушення роботодавцем трудового законодавства,
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Доповнення
У березні 2024 року в Офісі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини обговорювали необхідність змін у проєкті Трудового кодексу, який розробляє Міністерство економіки України.
У січні 2024 року міністр економіки України Юлія Свириденко заявляла, що Мінекономіки має намір обговорити новий Трудовий кодекс, який має на меті модернізувати форми працевлаштування та оцифрувати записи, замінивши застарілий кодекс 1971 року.