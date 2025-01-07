Работодатель сможет читать переписки работников - проект нового Трудового кодекса

Разработанный правительством проект нового Трудового кодекса, предусматривает разрешение работодателям проверять рабочие переписки работников и осуществлять видеонаблюдение на рабочем месте. Об этом УНН сообщает с ссылкой на текст проекта.

Работодатель может осуществлять мониторинг рабочей корреспонденции работника и/или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей, - говорится в тексте проекта.

Отмечается, что мониторинг рабочей корреспонденции и/или документов (файлов), созданных на технических устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей, является крайней формой контроля работодателя.

Такой мониторинг может применяться только при условии невозможности применения альтернативных способов контроля за выполнением работником трудовых обязанностей.

Также отмечается, что о введении мониторинга работодатель должен проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления.

Отмечается, что данный мониторинг не может нарушать право работника на личную и семейную жизнь.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РАБОТНИКА

Кроме того, в проекте Трудового кодекса Украины указано, что работодатель может осуществлять видеонаблюдение на рабочем месте работника, находящегося в помещении или на территории работодателя.

Видеонаблюдение является крайней формой контроля работодателя за работником и может применяться только при условии невозможности или неэффективности применения альтернативных способов контроля за работником, - говорится в тексте проекта.

Осуществление видеонаблюдения не может нарушать право работника на личную и семейную жизнь. При установлении видеонаблюдения работодатель должен учесть:

1) объективную и обоснованную необходимость осуществления видеонаблюдения;

2) осведомленность работника об осуществлении видеонаблюдения и месте установки видеокамер.

По требованию работника работодатель должен предоставить необходимый фрагмент видеозаписи, который может быть доказательством нарушения трудовых прав или нарушения работодателем трудового законодательства, - отмечается в проекте.

В Украине статус безработных имеет 100 тыс. человек - Госцентр занятости

Дополнение

В марте 2024 года в Офисе Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсуждали необходимость изменений в проекте Трудового кодекса, который разрабатывает Министерство экономики Украины.

В январе 2024 года министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что Минэкономики намерено обсудить новый Трудовой кодекс, который имеет целью модернизировать формы трудоустройства и оцифровать записи, заменив устаревший кодекс 1971 года.