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В Украине статус безработных имеет 100 тыс. человек - Госцентр занятости

В Украине статус безработных имеет 100 тыс. человек - Госцентр занятости

Киев  •  УНН

 • 7912 просмотра

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В Украине зарегистрировано 100 тыс. безработных, что в 4 раза меньше чем в 2024 году. На рынке труда наблюдается больше вакансий, чем соискателей работы, а пособие по безработице составляет от 3600 до 8000 грн.

В Государственной службе занятости на сегодня зарегистрировано 100 тыс. украинцев в статусе безработных. В 2024 году было 400 тыс. граждан. Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в эфире телемарафона, передает УНН.

Если говорить за официальную статистику Государственной службы занятости, то на сегодня мы имеем зарегистрированных 100 тыс. наших граждан в статусе безработных. Если взять 2024 год, то это было 400 тыс. граждан Украины, которые были зарегистрированы, как безработные,

- сообщила Жовтяк.

Она отметила, что до полномасштабного вторжения аналитику по официальному уровню безработицы делал Госстат.

На сегодняшний день такая аналитика не проводится. Но у нас есть макропоказатели, которые публикует министерство экономики и на 2025 год они равны 17,7% - это уровень безработицы,

- сказала Жовтяк.

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Кроме того, она прокомментировала, что сейчас труднее найти работу или специалиста.

На сегодня, как и в прошлом году, сейчас время работника. Рынок труда работника, а не работодателя, потому что предложений работы гораздо больше чем людей, которые ищут эту работу,

- отметила Жовтяк.

По ее словам, минимальный уровень пособия по безработице составляет 3 600 грн, максимальный - 8 тыс. грн.

Дополнение

Спрос на специалистов в Украине достиг довоенного уровня, и почти 100 000 украинцев прошли переобучение от государства в 2024 году.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
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