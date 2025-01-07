В Украине статус безработных имеет 100 тыс. человек - Госцентр занятости

В Государственной службе занятости на сегодня зарегистрировано 100 тыс. украинцев в статусе безработных. В 2024 году было 400 тыс. граждан. Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в эфире телемарафона, передает УНН.

Если говорить за официальную статистику Государственной службы занятости, то на сегодня мы имеем зарегистрированных 100 тыс. наших граждан в статусе безработных. Если взять 2024 год, то это было 400 тыс. граждан Украины, которые были зарегистрированы, как безработные,

Она отметила, что до полномасштабного вторжения аналитику по официальному уровню безработицы делал Госстат.

На сегодняшний день такая аналитика не проводится. Но у нас есть макропоказатели, которые публикует министерство экономики и на 2025 год они равны 17,7% - это уровень безработицы,

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Кроме того, она прокомментировала, что сейчас труднее найти работу или специалиста.

На сегодня, как и в прошлом году, сейчас время работника. Рынок труда работника, а не работодателя, потому что предложений работы гораздо больше чем людей, которые ищут эту работу,