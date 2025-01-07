В Україні статус безробітних має 100 тис. людей - Держцентр зайнятості
Київ • УНН
В Україні зареєстровано 100 тис. безробітних, що в 4 рази менше ніж у 2024 році. На ринку праці спостерігається більше вакансій, ніж шукачів роботи, а допомога по безробіттю складає від 3600 до 8000 грн.
У Державній службі зайнятості на сьогодні зареєстровано 100 тис. українців в статусі безробітних. У 2024 році було 400 тис. громадян. Про це повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в ефірі телемарафону, передає УНН.
Якщо говорити за офіційну статистику Державної служби зайнятості, то на сьогодні ми маємо зареєстрованих 100 тис. наших громадян в статусі безробітних. Якщо взяти 2024 рік, то це було 400 тис. громадян України, які були зареєстровані, як безробітні,
Вона зазначила, що до повномасштабного вторгнення аналітику щодо офіційного рівня безробіття робив Держстат.
На сьогодні такої аналітики не проводиться. Але в нас є макропоказники, які публікує міністерство економіки й на 2025 рік вони дорівнюють 17,7% - це рівень безробіття,
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Окрім того, вона прокоментувала, що зараз важче знайти роботу чи фахівця.
На сьогодні, як і торік, зараз час працівника. Ринок праці працівника, а не роботодавця, тому що пропозицій роботи набагато більше ніж людей, які шукають цю роботу,
За її словами, мінімальний рівень допомоги по безробіттю складає 3 600 грн, максимальний - 8 тис. грн.
Доповнення
Попит на фахівців в Україні досяг довоєнного рівня, і майже 100 000 українців пройшли перенавчання від держави у 2024 році.