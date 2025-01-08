Зеленский изменил состав СНБО: кто покинул важный государственный орган

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Из него выведен Игорь Черкасский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Президента Украины.

На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указами от 13 сентября 2024 года № 627/2024 и от 6 ноября 2024 года № 751/2024) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Черкасского