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Зеленский изменил состав СНБО: кто покинул важный государственный орган

Зеленский изменил состав СНБО: кто покинул важный государственный орган

Киев  •  УНН

 • 8314 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО. Согласно документу, из состава Совета выведен Игорь Черкасский.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Из него выведен Игорь Черкасский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Президента Украины.

На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указами от 13 сентября 2024 года № 627/2024 и от 6 ноября 2024 года № 751/2024) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Черкасского

- говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

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