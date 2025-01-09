рф атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов
Киев • УНН
российские оккупанты запустили ударные БПЛА с южного и северного направлений. Беспилотники зафиксированы над Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областями.
российские захватчики во время очередной воздушной атаки вечером 8 января запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" тревога была объявлена в ряде областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ и карту тревог.
Детали
Проникновение ударных БПЛА противника в воздушное пространство Украины фиксировалось как с южного, так и с северного направлений в среду вечером. Они маневрировали и двигались в сторону разных городов в разных областях.
Около одиннадцати часов вечера в Воздушных силах предупредили жителей Харькова, Днепра, Полтавы и Кременчуга об угрозе "Шахедов", которые направлялись в сторону этих городов.
По данным военных по состоянию на 23:25, вражеские беспилотники были замечены над пятью областями, а именно:
- в Черниговской,
- в центре Харьковской,
- на севере Днепропетровской области,
- на востоке и на юго-западе Полтавской,
- и на западе Черкасской областей.
Жителей областей, где фиксировалось движение беспилотников врага, просят находиться в безопасных местах, помнить о правиле "двух стен" и соблюдать информ-тишину, не снимать и не выкладывать в сети данные о работе противовоздушной обороны.
Актуальная карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:24