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рф атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

рф атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

Киев  •  УНН

 • 5740 просмотра

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российские оккупанты запустили ударные БПЛА с южного и северного направлений. Беспилотники зафиксированы над Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областями.

российские захватчики во время очередной воздушной атаки вечером 8 января запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" тревога была объявлена в ряде областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ и карту тревог.

Детали

Проникновение ударных БПЛА противника в воздушное пространство Украины фиксировалось как с южного, так и с северного направлений в среду вечером. Они маневрировали и двигались в сторону разных городов в разных областях.

Около одиннадцати часов вечера в Воздушных силах предупредили жителей Харькова, Днепра, Полтавы и Кременчуга об угрозе "Шахедов", которые направлялись в сторону этих городов.

По данным военных по состоянию на 23:25, вражеские беспилотники были замечены над пятью областями, а именно:

  • в Черниговской,
    • в центре Харьковской,
      • на севере Днепропетровской области,
        • на востоке и на юго-западе Полтавской,
          • и на западе Черкасской областей.

            Жителей областей, где фиксировалось движение беспилотников врага, просят находиться в безопасных местах, помнить о правиле "двух стен" и соблюдать информ-тишину, не снимать и не выкладывать в сети данные о работе противовоздушной обороны.

            Актуальная карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:24 

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            Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

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