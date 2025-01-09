рф атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів
Київ • УНН
російські окупанти запустили ударні БПЛА з південного та північного напрямків. Безпілотники зафіксовано над Чернігівською, Харківською, Дніпропетровською, Полтавською та Черкаською областями.
російські загарбники під час чергової повітряної атаки ввечері 8 січня запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" тривога була оголошена у низці областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.
Деталі
Проникнення ударних БПЛА противника у повітряний простір України фіксувалося як з південного, так і з північного напрямків у середу ввечері. Вони маневрували та рухалися у бік різних міст у різних областях.
Близько одинадцятої години вечора у Повітряних силах попередили мешканців Харкова, Дніпра, Полтави та Кременчука про загрозу "Шахедів", які прямували у бік цих міст.
За даними військових станом на 23:25, ворожі безпілотники були помічені над п'ятьма областями, а саме:
- в Чернігівській,
- в центрі Харківської,
- на півночі Дніпропетровської,
- на сході та на південному заході Полтавської,
- та на заході Черкаської областей.
Мешканців областей, де фіксувався рух безпілотників ворога, просять перебувати в безпечних місцях, пам'ятати про правило "двох стін" та дотримуватися інформ-тиші, не знімати і не викладати в мережі дані про роботу протиповітряної оборони.
Актуальна карта повітряних тривог в Україні станом на 23:24