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Венгрия намекает на блокирование вступления Украины в ЕС: причина

Венгрия намекает на блокирование вступления Украины в ЕС: причина

Киев  •  УНН

 • 378 просмотра

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Украины прекратить транзит российского газа. Он заявил, что для вступления в ЕС нужна единодушная поддержка всех стран-членов.

В Венгрии в очередной раз пожаловались на решение Киева прекратить транзит российского газа. Теперь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто косвенно пригрозил заблокировать вступление в Евросоюз для Украины. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Сийярто, МИД Украины довольно агрессивно отреагировал на вчерашнюю новость о повышении цен на природный газ в результате закрытия украинского транзита газа.

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Он добавил, что в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить транзит российского газа и нефти через Украину в период военного положения.

Реальность такова, что в ЕС государства-члены коллективно и единогласно принимают решение о приеме новых членов. Иными словами, каждое государство-член должно проголосовать "за"

- заявил министр.

Он отметил, что каждая страна имеет право решать, откуда и каким путем она закупает необходимые ей источники энергии, и "никто извне не имеет права голоса, не имеет права навязывать другой стране более дорогие и менее надежные источники энергии".

Страна, которая заключает соглашение об ассоциации с ЕС или даже хочет стать его членом, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС, предоставляя транспортные маршруты 

- отметил Петер Сийярто. 

Резюмируя свое заявление, Сийярто добавил, что закрытие газовых или нефтяных маршрутов является неприемлемым и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС.

Напомним

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа через свою территорию. ЕС заявляет о готовности к изменениям, хотя реакция стран-членов неоднозначна - от поддержки до беспокойства.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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