Угорщина натякає на блокування вступу України до ЄС: причина

В Угорщині вчергове поскаржилися на рішення Києва припинити транзит російського газу. Тепер міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто непрямо пригрозив заблокувати вступ до Євросоюзу для України. Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав у Facebook, передає УНН.

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За словами Сіярто, МЗС України доволі агресивно відреагувало на вчорашню новину про підвищення цін на природний газ внаслідок закриття українського транзиту газу.

Він додав, що в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити транзит російського газу й нафти через Україну в період воєнного стану.

Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно та одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати "за"

Він зазначив, що кожна країна має право вирішувати, звідки та яким шляхом вона закуповує необхідні їй джерела енергії, і "ніхто ззовні не має права голосу, не має права нав'язувати іншій країні дорожчі та менш надійні джерела енергії".

Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути