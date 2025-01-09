Угорщина натякає на блокування вступу України до ЄС: причина
Київ • УНН
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення України припинити транзит російського газу. Він заявив, що для вступу в ЄС потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів.
В Угорщині вчергове поскаржилися на рішення Києва припинити транзит російського газу. Тепер міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто непрямо пригрозив заблокувати вступ до Євросоюзу для України. Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав у Facebook, передає УНН.
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За словами Сіярто, МЗС України доволі агресивно відреагувало на вчорашню новину про підвищення цін на природний газ внаслідок закриття українського транзиту газу.
Він додав, що в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити транзит російського газу й нафти через Україну в період воєнного стану.
Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно та одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати "за"
Він зазначив, що кожна країна має право вирішувати, звідки та яким шляхом вона закуповує необхідні їй джерела енергії, і "ніхто ззовні не має права голосу, не має права нав'язувати іншій країні дорожчі та менш надійні джерела енергії".
Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути
Резюмуючи свою заяву, Сіярто додав, що закриття газових або нафтових маршрутів є неприйнятним та суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС.
Нагадаємо
З 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. ЄС заявляє про готовність до змін, хоча реакція країн-членів неоднозначна - від підтримки до занепокоєння.