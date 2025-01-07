Потужна магнітна буря, яка тривала тиждень, йде на спад

Потужна магнітна буря, яка почала свій вплив на Землю з кінця 2024 року, нарешті йде на спад. Згідно з даними геофізичних досліджень, буря досягла свого піку на початку цього тижня, однак зараз її активність значно знизилась. Про це повідомляє Meteoagent, передає УНН.

Деталі

За даними від Meteoagent, потужна магнітна буря, що тривала тиждень, 7 січня пішла на спад. Наразі спостерігається сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).

Крім того, за прогнозом, індекс в найближчі дні буде зменшуватися.

Зокрема, 8 січня, очікується, що сонячна активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень). А 9 січня К-індекс становитиме 2.

Нагадаємо

У січні 2025 року прогнозуються магнітні бурі різної інтенсивності, найактивніший період - з 1 по 18 січня.