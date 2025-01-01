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Магнітні бурі у січні 2025 року: календар і рекомендації

Київ • УНН

 • 35101 перегляди

У січні 2025 року прогнозуються магнітні бурі різної інтенсивності, найактивніший період - з 1 по 18 січня. Найсильніші збурення очікуються 1 та 16 січня з індексом Kp до 5.

У січні 2025 року очікується кілька магнітних бур різної інтенсивності, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Прогнози від різних джерел мають розбіжності, але УНН зібрав інформацію з кількох надійних ресурсів, щоб надати загальну картину.

Що таке магнітні бурі та як вони виникають 

Магнітна буря - це природне явище, коли на Сонці відбуваються великі вибухи (сонячні спалахи), які викидають величезні потоки енергії й заряджених частинок у космос. Цей потік, який називається сонячним вітром, рухається до Землі. Коли ці частинки стикаються з магнітним полем Землі (яке ми називаємо магнітосферою), відбувається порушення - магнітна буря. Це може викликати певні зміни на Землі, наприклад, впливати на здоров’я людей або навіть порушувати роботу супутників та навігаційних систем.

Рівень магнітних бур вимірюється за шкалою Kp-індексу (або індекс геомагнітної активності): 

- 0–3: спокійний стан. 

- 4–5: слабка буря. 

- 6–7: помірна буря. 

- 8–9: сильна буря. 

Календар магнітних бур у січні 2025 року 

Дані за прогнозами Meteoagent 

За даними Meteoagent, очікуються такі періоди магнітної активності: 

- 1 січня: слабка буря (Kp=5). 

- 2 - 9: спокійна геомагнітна обстановка (Kp=3 і нижче). 

- 10 січня: слабка активність (Kp=4). 

- 11 - 15 січня: спокійна геомагнітна обстановка (Kp=3 і нижче). 

- 16 січня: слабка буря (Kp=4). 

- 17 – 26 січня: магнітне поле спокійне (Kp=3 і нижче). 

Зазначимо, що цей прогноз оновлюється кожні 10 хвилин, оскільки такі дані надходять від активності Сонця.

Прогноз від MyCalendar

Дані MyCalendar частково збігаються з прогнозом Meteoagent. Відчутні магнітні бурі можливі лише з 1 по 18 січня, а далі немає помітних збурень. Слабка активність прогнозується на 1, 4, 5, 9, 10, 15, 16 (Kp=4 і нижче)

Друга половина місяця буде переважно спокійною. 

Відзначимо, що розбіжності у джерелах пов’язані з різними методами моделювання магнітної активності. 

Як магнітні бурі впливають на здоров’я 

Метеозалежні люди та особи з хронічними захворюваннями найчастіше відчувають негативний вплив магнітних бур.

Основні симптоми: 

- Головний біль та запаморочення. 

- Зміни артеріального тиску. Люди з гіпертонією або гіпотонією можуть відчувати погіршення стану. 

- Проблеми зі сном. Деякі люди скаржаться на безсоння або надмірну сонливість. 

- Дратівливість та емоційні коливання. 

Сильні магнітні бурі можуть впливати навіть на здорових людей, викликаючи втому й загальну слабкість.

Рекомендації під час магнітних бур 

Під час магнітних бур важливо звертати увагу на своє самопочуття. Бажано уникати стресових ситуацій і фізичних перевантажень, адже це може погіршити самопочуття. Також корисно підтримувати водний баланс, пити більше чистої води і зменшити споживання алкоголю й кофеїну, які можуть підвищити рівень тривожності чи сприяти виснаженню організму.

Якщо ви метеозалежна людина або маєте хронічні захворювання, важливо слідкувати за своїм здоров'ям і, за потреби, звертатися до лікаря. В періоди магнітних бур також варто забезпечити собі якісний сон, зменшивши фізичну і розумову активність у вечірній час. За можливості, намагайтеся проводити більше часу на свіжому повітрі, оскільки прогулянки можуть допомогти зняти стрес і поліпшити самопочуття.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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