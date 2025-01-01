Магнітні бурі у січні 2025 року: календар і рекомендації

У січні 2025 року очікується кілька магнітних бур різної інтенсивності, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Прогнози від різних джерел мають розбіжності, але УНН зібрав інформацію з кількох надійних ресурсів, щоб надати загальну картину.

Що таке магнітні бурі та як вони виникають

Магнітна буря - це природне явище, коли на Сонці відбуваються великі вибухи (сонячні спалахи), які викидають величезні потоки енергії й заряджених частинок у космос. Цей потік, який називається сонячним вітром, рухається до Землі. Коли ці частинки стикаються з магнітним полем Землі (яке ми називаємо магнітосферою), відбувається порушення - магнітна буря. Це може викликати певні зміни на Землі, наприклад, впливати на здоров’я людей або навіть порушувати роботу супутників та навігаційних систем.

Рівень магнітних бур вимірюється за шкалою Kp-індексу (або індекс геомагнітної активності):

- 0–3: спокійний стан.

- 4–5: слабка буря.

- 6–7: помірна буря.

- 8–9: сильна буря.

Календар магнітних бур у січні 2025 року

Дані за прогнозами Meteoagent

За даними Meteoagent, очікуються такі періоди магнітної активності:

- 1 січня: слабка буря (Kp=5).

- 2 - 9: спокійна геомагнітна обстановка (Kp=3 і нижче).

- 10 січня: слабка активність (Kp=4).

- 11 - 15 січня: спокійна геомагнітна обстановка (Kp=3 і нижче).

- 16 січня: слабка буря (Kp=4).

- 17 – 26 січня: магнітне поле спокійне (Kp=3 і нижче).

Зазначимо, що цей прогноз оновлюється кожні 10 хвилин, оскільки такі дані надходять від активності Сонця.

Прогноз від MyCalendar

Дані MyCalendar частково збігаються з прогнозом Meteoagent. Відчутні магнітні бурі можливі лише з 1 по 18 січня, а далі немає помітних збурень. Слабка активність прогнозується на 1, 4, 5, 9, 10, 15, 16 (Kp=4 і нижче)

Друга половина місяця буде переважно спокійною.

Відзначимо, що розбіжності у джерелах пов’язані з різними методами моделювання магнітної активності.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Метеозалежні люди та особи з хронічними захворюваннями найчастіше відчувають негативний вплив магнітних бур.

Основні симптоми:

- Головний біль та запаморочення.

- Зміни артеріального тиску. Люди з гіпертонією або гіпотонією можуть відчувати погіршення стану.

- Проблеми зі сном. Деякі люди скаржаться на безсоння або надмірну сонливість.

- Дратівливість та емоційні коливання.

Сильні магнітні бурі можуть впливати навіть на здорових людей, викликаючи втому й загальну слабкість.

Рекомендації під час магнітних бур

Під час магнітних бур важливо звертати увагу на своє самопочуття. Бажано уникати стресових ситуацій і фізичних перевантажень, адже це може погіршити самопочуття. Також корисно підтримувати водний баланс, пити більше чистої води і зменшити споживання алкоголю й кофеїну, які можуть підвищити рівень тривожності чи сприяти виснаженню організму.

Якщо ви метеозалежна людина або маєте хронічні захворювання, важливо слідкувати за своїм здоров'ям і, за потреби, звертатися до лікаря. В періоди магнітних бур також варто забезпечити собі якісний сон, зменшивши фізичну і розумову активність у вечірній час. За можливості, намагайтеся проводити більше часу на свіжому повітрі, оскільки прогулянки можуть допомогти зняти стрес і поліпшити самопочуття.