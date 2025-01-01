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Магнитные бури в январе 2025 года: календарь и рекомендации

Магнитные бури в январе 2025 года: календарь и рекомендации

Киев  •  УНН

 • 4892 просмотра

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В январе 2025 года прогнозируются магнитные бури различной интенсивности, самый активный период - с 1 по 18 января. Самые сильные возмущения ожидаются 1 и 16 января с индексом Kp до 5.

В январе 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Прогнозы от разных источников имеют расхождения, но УНН собрал информацию из нескольких надежных ресурсов, чтобы предоставить общую картину.

Что такое магнитные бури и как они возникают 

Магнитная буря - это природное явление, когда на Солнце происходят большие взрывы (солнечные вспышки), которые выбрасывают огромные потоки энергии и заряженных частиц в космос. Этот поток, который называется солнечным ветром, движется к Земле. Когда эти частицы сталкиваются с магнитным полем Земли (которое мы называем магнитосферой), происходит нарушение - магнитная буря. Это может вызвать определенные изменения на Земле, например, влиять на здоровье людей или даже нарушать работу спутников и навигационных систем.

Уровень магнитных бурь измеряется по шкале Kp-индекса (или индекс геомагнитной активности): 

- 0-3: спокойное состояние. 

- 4-5: слабая буря. 

- 6-7: умеренная буря. 

- 8-9: сильная буря. 

Календарь магнитных бурь в январе 2025 года 

Данные по прогнозам Meteoagent 

По данным Meteoagent, ожидаются следующие периоды магнитной активности: 

- 1 января: слабая буря (Kp=5). 

- 2 - 9: спокойная геомагнитная обстановка (Kp=3 и ниже). 

- 10 января: слабая активность (Kp=4). 

- 11 - 15 января: спокойная геомагнитная обстановка (Kp=3 и ниже). 

- 16 января: слабая буря (Kp=4). 

- 17 - 26 января: магнитное поле спокойное (Kp=3 и ниже). 

Отметим, что этот прогноз обновляется каждые 10 минут, поскольку такие данные поступают от активности Солнца.

Прогноз от MyCalendar

Данные MyCalendar частично совпадают с прогнозом Meteoagent. Ощутимые магнитные бури возможны только с 1 по 18 января, а дальше нет заметных возмущений. Слабая активность прогнозируется на 1, 4, 5, 9, 10, 15, 16 (Kp=4 и ниже)

Вторая половина месяца будет преимущественно спокойной. 

Отметим, что расхождения в источниках связаны с различными методами моделирования магнитной активности. 

Как магнитные бури влияют на здоровье

Метеозависимые люди и лица с хроническими заболеваниями чаще всего испытывают негативное влияние магнитных бурь.

Основные симптомы: 

- Головная боль и головокружение. 

- Изменения артериального давления. Люди с гипертонией или гипотонией могут испытывать ухудшение состояния. 

- Проблемы со сном. Некоторые люди жалуются на бессонницу или чрезмерную сонливость. 

- Раздражительность и эмоциональные колебания. 

Сильные магнитные бури могут влиять даже на здоровых людей, вызывая усталость и общую слабость.

Рекомендации во время магнитных бурь 

Во время магнитных бурь важно обращать внимание на свое самочувствие. Желательно избегать стрессовых ситуаций и физических перегрузок, ведь это может ухудшить самочувствие. Также полезно поддерживать водный баланс, пить больше чистой воды и уменьшить потребление алкоголя и кофеина, которые могут повысить уровень тревожности или способствовать истощению организма.

Если вы метеозависимый человек или имеете хронические заболевания, важно следить за своим здоровьем и, при необходимости, обращаться к врачу. В периоды магнитных бурь также стоит обеспечить себе качественный сон, уменьшив физическую и умственную активность в вечернее время. По возможности, старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе, поскольку прогулки могут помочь снять стресс и улучшить самочувствие.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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