Магнитные бури в январе 2025 года: календарь и рекомендации
Киев • УНН
В январе 2025 года прогнозируются магнитные бури различной интенсивности, самый активный период - с 1 по 18 января. Самые сильные возмущения ожидаются 1 и 16 января с индексом Kp до 5.
В январе 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.
Прогнозы от разных источников имеют расхождения, но УНН собрал информацию из нескольких надежных ресурсов, чтобы предоставить общую картину.
Что такое магнитные бури и как они возникают
Магнитная буря - это природное явление, когда на Солнце происходят большие взрывы (солнечные вспышки), которые выбрасывают огромные потоки энергии и заряженных частиц в космос. Этот поток, который называется солнечным ветром, движется к Земле. Когда эти частицы сталкиваются с магнитным полем Земли (которое мы называем магнитосферой), происходит нарушение - магнитная буря. Это может вызвать определенные изменения на Земле, например, влиять на здоровье людей или даже нарушать работу спутников и навигационных систем.
Уровень магнитных бурь измеряется по шкале Kp-индекса (или индекс геомагнитной активности):
- 0-3: спокойное состояние.
- 4-5: слабая буря.
- 6-7: умеренная буря.
- 8-9: сильная буря.
Календарь магнитных бурь в январе 2025 года
Данные по прогнозам Meteoagent
По данным Meteoagent, ожидаются следующие периоды магнитной активности:
- 1 января: слабая буря (Kp=5).
- 2 - 9: спокойная геомагнитная обстановка (Kp=3 и ниже).
- 10 января: слабая активность (Kp=4).
- 11 - 15 января: спокойная геомагнитная обстановка (Kp=3 и ниже).
- 16 января: слабая буря (Kp=4).
- 17 - 26 января: магнитное поле спокойное (Kp=3 и ниже).
Отметим, что этот прогноз обновляется каждые 10 минут, поскольку такие данные поступают от активности Солнца.
Прогноз от MyCalendar
Данные MyCalendar частично совпадают с прогнозом Meteoagent. Ощутимые магнитные бури возможны только с 1 по 18 января, а дальше нет заметных возмущений. Слабая активность прогнозируется на 1, 4, 5, 9, 10, 15, 16 (Kp=4 и ниже)
Вторая половина месяца будет преимущественно спокойной.
Отметим, что расхождения в источниках связаны с различными методами моделирования магнитной активности.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Метеозависимые люди и лица с хроническими заболеваниями чаще всего испытывают негативное влияние магнитных бурь.
Основные симптомы:
- Головная боль и головокружение.
- Изменения артериального давления. Люди с гипертонией или гипотонией могут испытывать ухудшение состояния.
- Проблемы со сном. Некоторые люди жалуются на бессонницу или чрезмерную сонливость.
- Раздражительность и эмоциональные колебания.
Сильные магнитные бури могут влиять даже на здоровых людей, вызывая усталость и общую слабость.
Рекомендации во время магнитных бурь
Во время магнитных бурь важно обращать внимание на свое самочувствие. Желательно избегать стрессовых ситуаций и физических перегрузок, ведь это может ухудшить самочувствие. Также полезно поддерживать водный баланс, пить больше чистой воды и уменьшить потребление алкоголя и кофеина, которые могут повысить уровень тревожности или способствовать истощению организма.
Если вы метеозависимый человек или имеете хронические заболевания, важно следить за своим здоровьем и, при необходимости, обращаться к врачу. В периоды магнитных бурь также стоит обеспечить себе качественный сон, уменьшив физическую и умственную активность в вечернее время. По возможности, старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе, поскольку прогулки могут помочь снять стресс и улучшить самочувствие.