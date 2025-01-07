Мощная магнитная буря, которая длилась неделю, идет на спад

Мощная магнитная буря, которая начала свое влияние на Землю с конца 2024 года, наконец идет на спад. Согласно данным геофизических исследований, буря достигла своего пика в начале этой недели, однако сейчас ее активность значительно снизилась. Об этом сообщает Meteoagent, передает УНН.

Детали

По данным от Meteoagent, мощная магнитная буря, длившаяся неделю, 7 января пошла на спад. Сейчас наблюдается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень).

Кроме того, по прогнозу, индекс в ближайшие дни будет уменьшаться.

В частности, 8 января, ожидается, что солнечная активность снизится до К-индекса 3 (зеленый уровень). А 9 января К-индекс составит 2.

Напомним

В январе 2025 года прогнозируются магнитные бури различной интенсивности, самый активный период - с 1 по 18 января.