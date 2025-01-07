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Окупанти розпочали незаконний видобуток руди на Запоріжжі

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У Токмакському районі окупанти розпочали незаконний видобуток руди, пропонуючи роботу за 100 000 рублів. Через відмову місцевих жителів, вони залучають мігрантів з країн Азії.

У Токмакському районі Запорізької області, поблизу села Веселе, що розташоване за 15 км від міста Токмак, окупанти розпочали відкритий видобуток руди. Про це пише керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі, передає УНН

Для цих цілей вони залучили велику кількість спецтехніки. У місцевих окупаційних центрах зайнятості пропонують роботу вахтовим методом із зарплатою 100 000 рублів, однак серед місцевих жителів бажаючих працювати немає.

Замість цього, окупанти почали залучати мігрантів, зокрема з країн Азії, що спричинило переміщення так званої "маріупольської мігрантської діаспори" до Токмака.

Нагадаємо

З 5 лютого окупанти запускають "реєстр контрольованих осіб" для українців без паспортів рф. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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