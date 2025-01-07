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Оккупанты начали незаконную добычу руды в Запорожье

Оккупанты начали незаконную добычу руды в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 10525 просмотра

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В Токмакском районе оккупанты начали незаконную добычу руды, предлагая работу за 100 000 рублей. Из-за отказа местных жителей они привлекают мигрантов из стран Азии.

В Токмакском районе Запорожской области, недалеко от села Веселое, расположенного в 15 км от города Токмак, оккупанты начали открытую добычу руды. Об этом пишет руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале, передает УНН.

Для этих целей они привлекли большое количество специальной техники. В местных оккупационных центрах занятости предлагают работу вахтовым методом с зарплатой 100 000 рублей, но среди местных жителей желающих работать нет.

Вместо этого, оккупанты начали привлекать мигрантов, в частности из стран Азии, что вызвало перемещение так называемой "мариупольской мигрантской диаспоры" в Токмак.

Напомним

С 5 февраля оккупанты запускают "реестр контролируемых лиц" для украинцев без паспортов рф.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаЭкономика
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
mariupolМариуполь