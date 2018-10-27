Подозреваемый в рассылке бомб критиковал Обаму и Сороса в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Подозреваемый в отправке по почте самодельных взрывных устройств американец Сизар Сэйак критиковал в Twitter некоторых из адресатов этих посылок. Об этом говорится в исковом заявлении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, опубликованном в пятницу, передает УНН.
Из документов следует, что власти идентифицировали аккаунт Сэйака. 24 октября американец оставлял “записи с критикой в отношении, помимо прочих, (бывшего) президента (США) Барака Обамы и (финансиста) Джорджа Сороса”.
На данный момент властям известно об отправке Сэйаком 13 посылок с самодельными взрывными устройствами. Из документа прокуратуры следует, что во многие из посылок американец вложил фотографии, на которых на изображении адресатов стояли красные кресты.
Как говорится в заявлении, Сэйаку уже предъявлены обвинения по пяти пунктам. Ему инкриминируется транспортировка и отправка по почте взрывчатки, угрозы “в адрес экс-президента и других лиц”, а также “коммуникациям между штатами”, преследования в отношении сотрудников федеральных ведомств.
Как сообщал УНН, посылка сенатору Харрис имеет отношение к другим пакетов с бомбами.