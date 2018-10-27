Трамп не обвиняет себя за действия отправителя бомб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп отказался возложить на себя какую-либо вину за действия злоумышленника, разославшего посылки с бомбами политическим противникам нынешней администрации. Об этом американский лидер заявил в пятницу, общаясь с журналистами на южной лужайке Белого дома, передает УНН.
“Нет, абсолютно нет. Никакой вины нет. Ничего подобного нет”, — ответил Трамп на вопрос, винит ли он себя в произошедшем.
Как отметил президент, он осведомлен, что Сизар Сэйак, задержанный по подозрению в причастности к отправке бомб, был его сторонником. “Я слышал, что он отдавал предпочтение мне”, — отметил американский лидер.
Трамп привел в пример другие инциденты, в которых нападению подвергались именно республиканцы. Он напомнил об обстоятельствах ранения заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса. 14 июня 2017 года житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон, в 2016 году работавший добровольцем в штабе сенатора-демократа от штата Вермонт Берни Сандерса, открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса.
“Если вы посмотрите на то, что случилось со Стивеном Скалисом, то там был сторонник другой партии. Если вы посмотрите на множество других инцидентов, где были сторонники других (партий). Так что нет”, — добавил Трамп.
Президент отметил, что не собирается звонить экс-президенту США Бараку Обаме и другим адресатам посылок с бомбами. “(Я бы позвонил), если бы они сами этого хотели. Но, я думаю, мы обойдемся без этого”, — сказал он.
Как сообщал УНН, подозреваемый в рассылке бомб критиковал Обаму и Сороса в Twitter.