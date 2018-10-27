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Трамп обвинил СМИ в использовании истории с бомбами, чтобы набрать политические очки

Трамп обвинил СМИ в использовании истории с бомбами, чтобы набрать политические очки

Киев  •  УНН

 • 7134 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что они использовали историю со злоумышленником, разославшим посылки с бомбами, чтобы набрать политические очки и использовать это для нападок на него и Республиканскую партию. Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу на митинге в штате Северная Каролина. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN, передает УНН.

“Мы стали в последние несколько часов свидетелями попыток СМИ использовать злонамеренные действия одного человека, чтобы набрать политические очки и использовать это против меня и Республиканской партии”, — сказал Трамп. “Всем будет лучше, если мы прекратим политику персональных нападок”, — добавил он.

Ранее американские журналисты, общаясь с президентом на южной лужайке Белого дома, задали ему вопрос о том, не считает ли он себя виновным в действиях злоумышленника, разославшего посылки с бомбами политическим противникам нынешней администрации. Представители американских СМИ объясняли свой вопрос тем, что подозреваемый, как выяснилось, является сторонником Трампа и Республиканской партии. Президент отказался возложить на себя какую-либо ответственность, напомнив о других аналогичных инцидентах, в которых нападению подвергались уже республиканцы.

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