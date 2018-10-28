Трамп вважає, що його вважали б жорстким, якби він провів боксерський бій з Путіним

“У мене була чудова зустріч з Володимиром Путіним, ми обговорили все. У нас все буде добре”, — сказав він. При цьому Трамп нагадав, що його критики порахували його позицію на саміті в Гельсінкі занадто м’якою.

“Якби я прийшов до Володимира Путіна і почав би боксерський поєдинок, то вони б сказали: „Він був дуже жорстокий“. Іншими словами — різниці немає ніякої”, — резюмував він.

16 липня в Гельсінкі пройшли переговори Путіна і Трампа. Це був перший повноформатний російсько-американський саміт з часу обрання республіканця президентом США в 2016 році. До цього контакти глав двох держав проходили на полях багатосторонніх зустрічей.

Як повідомляв УНН, Трамп звинуватив ЗМІ у використанні історії з бомбами, щоб набрати політичні очки.