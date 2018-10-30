У Порошенка розкрили подробиці зустрічі з Меркель

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У четвер, 1 листопада, 2018 року в Києві Президент України Петро Порошенко проведе переговори з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель, яка перебуватиме з візитом в Україні на запрошення Глави української держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Будуть обговорені актуальні питання двостороннього порядку денного, передусім конкретні кроки з метою подальшого зміцнення українсько-німецького партнерства. Важливу увагу в ході переговорів буде приділено ситуації на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря і Керченській протоці", - повідомили у прес-службі. 

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У АП підкреслили, що лідери двох країн скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії.

"Планується обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС як невід’ємного компонента європейської та світової системи безпеки. У ході переговорів, зокрема, йтиметься про зміцнення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ФРН, а також посилення практичної підтримки з боку ФРН процесу реформ в Україні", - сказано у повідомлені. 

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Відмітимо, що майбутній візит Федерального канцлера ФРН до України стане другим за останні чотири роки. Попередній візит відбувся у серпні 2014 року.

Раніше УНН повідомляв, що Меркель прибуде до Києва 1 листопада та під час її візиту в Україну піднімуть питання наступних санкцій щодо РФ.

За словами Президента України, цей візит є яскравим свідченням ставлення  німецьких партнерів до взаємовигідного партнерства з Україною.

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