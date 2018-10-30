У Порошенка розкрили подробиці зустрічі з Меркель

"Будуть обговорені актуальні питання двостороннього порядку денного, передусім конкретні кроки з метою подальшого зміцнення українсько-німецького партнерства. Важливу увагу в ході переговорів буде приділено ситуації на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря і Керченській протоці", - повідомили у прес-службі.

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У АП підкреслили, що лідери двох країн скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії.

"Планується обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС як невід’ємного компонента європейської та світової системи безпеки. У ході переговорів, зокрема, йтиметься про зміцнення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ФРН, а також посилення практичної підтримки з боку ФРН процесу реформ в Україні", - сказано у повідомлені.



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Відмітимо, що майбутній візит Федерального канцлера ФРН до України стане другим за останні чотири роки. Попередній візит відбувся у серпні 2014 року.



Раніше УНН повідомляв, що Меркель прибуде до Києва 1 листопада та під час її візиту в Україну піднімуть питання наступних санкцій щодо РФ.



За словами Президента України, цей візит є яскравим свідченням ставлення німецьких партнерів до взаємовигідного партнерства з Україною.