Кінець епохи Меркель: чому цей термін для канцлера стане останнім і хто може її змінити

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Минуло трохи більше, ніж півроку, як в березні, закінчилися тривалі переговори по формуванню парламентської коаліції і політичну сферу Німеччини знову трясе. Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила, що не претендуватиме на посаду голови "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС), яка, традиційно поєднується з канцлерської посадою. Однак, Меркель залишається на посаді федерального канцлера до 2021 року, до чергових виборів до Бундестагу. Незважаючи на те, що "захід" політичної кар'єри Меркель передбачали не раз, тільки зараз сама канцлер вирішила, що покине німецьку політику і претендувати на пост в європейських інституціях не буде також. Такому рішенню передувала низка подій, в наслідок яких історичний союз ХДС\ХСС (Баварія) разом зі своїми партнерами з СДПН досягли найнижчого показника довіри серед населення - так сталося на виборах в Баварії. І ось результати земельних виборах у Гессені, мабуть, стали останньою краплею. Чому провладний блок ХДС\ХСС і СДПН втрачає підтримку населення і чим запам'ятається Ангела Меркель за 4 терміну при владі - в матеріалі УНН.

Падіння "великої коаліції"

Про своє рішення Ангела Меркель повідомила під час прес-конференції в Берліні. Такій заяві передували вибори в двох землях - в Баварії та Гессені. Їх результати показали стрімке падіння підтримки та довіри до правлячих партія - "Християнсько-демократичного союзу", очолюваний Меркель, "Християнсько-соціальний союз" - їх баварської партії-сестри і "Соціал-демократичної партії Німеччини" (СДПН). Так, згідно з офіційними даними, в Гессені за ХДС проголосували 27%, а за СДПН - 19,8%. Загалом, тільки за останні 5 років популярність обох провладних партій впала більш ніж на 10%.

Падіння довіри до ХДС\СДПН західні ЗМІ вже охрестили крахом - згідно з соціологічними даними, коаліція досягла найнижчої точки недовіри. Навіть у 2009 році, коли підтримка ХДС була на рівні 34%, разом з "історичними союзниками" з СДПН політичні сили завжди отримували на виборах більше 50%. І тепер, у "вакуум", що утворився успішно вклинюються праворадикальна партія "Альтернатива для Німеччини" (Alternative für Deutschland), "Партія зелених" (Bündnis 90 / Die Grünen) і "Партія лівих" (Die Linke), які набрали 12%, 9 % і 10% відповідно. Їх популярність продовжує зростати, поки довіра "великій коаліції" котиться вниз. Критика політики Меркель, як всередині країни, так всередині Євросоюзу пов'язана більшою мірою з позицією щодо мігрантів.

"Якщо вже говорити відверто, сама міграційна криза була з першої до останньої хвилини вдалою російської спецоперацією проти вільного світу. Володимир Путін скористався повстанням проти диктатури сімейства Асадов в Сирії і недалекоглядністю тодішнього американського президента Барака Обами для організації масованих бомбардувань території Сирії авіацією Асада, а потім і її союзниками з Росії. Зроблено це було з однією простою метою - добитися масової міграції цивільного населення в країни Європи, поставити Європейський Союз перед небаченими викликами", - вважає журналіст Віталій Портников.

Це і є найбільш вірогідною причиною зниження довіри до "великої коаліції". Це підтверджується, як і в радикальній риториці представників "Альтернативи для Німеччини", підтримка яких збільшується, так і антімігрансткими протестами, які час від часу трапляються в Німеччині. Останній такий випадок, який призвів до вуличних безладів стався в Хемніц.

"Я не хочу бути напівмертвим катастрофою, коли буду йти з політики, - сказала Меркель ще в кінці 1990-х років, коли вона була генеральним секретарем Християнсько-демократичного союзу, нагадує Politico. Але, мабуть, "напівмертвою катастрофою" в підсумку залишиться ХДС і чи вдасться врятувати імідж партії таким рішенням, поки не зрозуміло - але у пані канцлер залишається ще, як мінімум час до 2021 року, щоб вирішити і цю проблему.

Чим запам'ятається Меркель

Цієї осені Ангела Меркель здійснить візит і в Україні. Втім, тісний контакт з усіма світовими лідерами у Меркель завжди був під контролем. Діалоги діалогами, але Німеччина Меркель послідовна в своїх позиціях і вимогах. Так, наприклад, позицію Меркель щодо України описав колишній французький президент Франсуа Олланд в своїх мемуарах - німецький канцлер була непохитна в ході переговорів лідерів країн нормандської четвірці і дала зрозуміти Володимиру Путіну, що Росії загрожує повна ізоляція в разі невиконання умов мінських угод і подальшої ескалації ситуації. У розмові з колишнім президентом США Бараком Обамою, Меркель зазначила, що Путін "втратив зв'язок з реальністю". Але, не так давно, незважаючи на протест США, а також інших європейських країн Німеччина і Росія почали спільне будівництво газотранспортної системи "Північний потік - 2" в обхід України. Але, Меркель стверджує, що Росія повинна надати гарантії, що збереже транзит газу і через територію України.

У 2017 році Ангела Меркель в четвертий раз очолила Бундестаг. В кінці цього терміну - в 2021 році буде 16 років, як вона керує країною. Такий же довгий термін при владі перебував тільки Гельмут Коль. Падіння Берлінської стіни і кінець "холодної війни" ознаменував початок її політичної кар'єри. На початку 90-х її наставником Меркель був саме Коль, який називав її "Mein Mädchen" (моя дівчинка - ред.). Дебютної посадою в уряді для Меркель стає пост міністра у справах жінок і молоді.

Ангела Меркель - перша жінка канцлер в історії Німеччини. Коли парламентські вибори 2005 року не дали явного переможця: ХДС/ХСС вирвалися вперед від СДПН всього лише на один відсоток. Після того, як лідер соціал-демократів і канцлер Герхард Шредер подав у відставку, Меркель очолила "велику коаліцію" ХДС\ХСС і СПДН. У листопаді того ж року вона вступила на посаду канцлера.

Потенційні кандидати

На пост голови ХДС, втім, вже є претенденти. Першим можливим кандидатом є міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан, союзник Меркель і генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, а також колишній глава консервативного блоку в Бундестазі Фрідріх Мерц.