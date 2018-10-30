Конец эпохи Меркель: почему этот срок для канцлера станет последним и кто может ее сменить

КИЕВ. 30 октября. УНН. Прошло чуть больше, чем полгода, как в марте, закончились затянувшиеся переговоры по формированию парламентской коалиции и политическую сферу Германии снова сотрясает. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что не будет претендовать на пост председателя “Христианско-демократического союза” (ХДС), который, традиционно совмещается с канцлерской должностью. Однако, Меркель остается на посту федерального канцлера до 2021 года, до очередных выборов в Бундестаг. Несмотря на то, что “закат” политической карьеры Меркель предсказывали не раз, только сейчас сама канцлер решила, что покинет немецкую политику и претендовать на пост в европейских институциях не будет тоже. Такому решению предшествовала чреда события, в последствии которых исторический союз ХДС\ХСС (Бавария) вместе со своими партнёрами из СДПГ достигли самого низкого показателя доверия среди населения — так произошло на выборах в Баварии. И вот результаты земельных выборах в Гессене, видимо, стали последней каплей. Почему провластный блок ХДС\ХСС и СДПГ теряет поддержку населения и чем запомнится Ангела Меркель за 4 срока у власти — в материале УНН.

Падение “большой коалиции”

О своем решении Ангела Меркель сообщила во время пресс-конференции в Берлине. Такому заявлению предшествовали выборы в двух землях — в Баварии и Гессене. Их результаты показали стремительное падение поддержки и доверия к правящим партия — “Христианско-демократического союз”, возглавляемый Меркель, “Христианско-социальный союз” — их баварской партии-сестры и “Социал-демократической партии Германии” (СДПГ). Так, согласно официальным данным, в Гессене за ХДС проголосовало 27%, а за СДПГ — 19,8%. В общем, только за последние 5 лет популярность обоих провластных партий упала более, чем на 10%.

Падение доверия к ХДС\СДПГ западные СМИ уже окрестили крахом — согласно социологическим данным, коалиция достигла самой низкой точки недоверия. Даже в 2009 году, когда поддержка ХДС была на уровне 34%, вместе с “историческими союзниками” из СДПГ политические силы всегда получали на выборах больше 50%. И теперь, в образовавшийся “вакуум” успешно вклиниваются праворадикальная партия “Альтернатива для Германии” (Alternative für Deutschland), “Партия зеленых” (Bündnis 90/Die Grünen) и “Партия левых” (Die Linke), которые набрали 12%, 9% и 10% соответственно. Их популярность продолжает расти, пока доверие “большой коалиции” катится вниз. Критика политики Меркель, как внутри страны, так внутри Евросоюза связана в большей степени с позицией в отношении мигрантов.

“Если уж говорить начистоту, сам миграционный кризис был с первой до последней минуты удачной российской спецоперацией против свободного мира. Владимир Путин воспользовался восстанием против диктатуры семейства Асадов в Сирии и недальновидностью тогдашнего американского президента Барака Обамы для организации массированных бомбардировок территории Сирии авиацией Асада, а затем и ее союзниками из России. Сделано это было с одной простой целью — добиться массовой миграции гражданского населения в страны Европы, поставить Европейский Союз перед невиданными вызовами”, — считает журналист Виталий Портников.

Это и является наиболее вероятной причиной снижения доверия к “большой коалиции”. Это подтверждается, как и в радикальной риторике представителей “Альтернативы для Германии”, поддержка которых увеличивается, так и антимигрансткие протесты, которые время от времени случаются в Германии. Последний такой случай, который привел к уличным беспорядкам произошел в Хемницу.

“Я не хочу быть полумертвым крушением, когда буду уходить из политики, — сказала Меркель еще в конце 1990-х годов, когда она была генеральным секретарем Христианско-демократического союза, припоминает Politico. Но, видимо, “полумертвым крушением” в итоге останется ХДС и удастся ли спасти имидж партии таким решением, пока неясно — но у госпожи канцлер остается еще, как минимум время до 2021 года. Чтобы решить и эту проблему.

Чем запомнится Меркель

Этой осенью Ангела Меркель совершит визит и в Украину. Впрочем, тесный контакт со всеми мировыми лидерами у Меркель всегда был под контролем. Диалоги диалогами, но Германия Меркель последовательна в своих позициях и требованиях. Так, например, позицию Меркель по Украины описал бывший французский президент Франсуа Олланд в своих мемуарах — немецкий канцлер была непоколебима в ходе переговоров лидеров стран нормандской четверке и дала понять Владимиру Путину, что России угрожает полная изоляция в случае невыполнения условий минских соглашений и дальнейшей эскалации ситуации. В разговоре с бывшим президентом США Бараком Обамой, Меркель отметила, что Путин “потерял связь с реальностью”. Но, не так давно, несмотря на протест многих США, а также других европейских стран Германия и Россия начали совместное строительство газотранспортной системы “Северный поток — 2” в обход Украины. Но, Меркель утверждает, что Россия должна предоставить гарантии, что сохранит транзит газа и через территорию Украины.

В 2017 году Ангела Меркель в четвёртый раз возглавила Бундестаг. В конце этого срока — в 2021 году будет 16 лет, как она руководит страной. Такой же долгий срок у власти находился только Гельмут Коль. Падение Берлинской стены и конец “Холодной войны” ознаменовало начало ее политической карьеры. В начале 90х ее наставником Меркель был именно Коль, который называл ее “Mein Mädchen” (моя девочка — ред.). Дебютной должностью в правительстве для Меркель становится пост министра по делам женщин и молодежи.

Ангела Меркель — первая женщина канцлер в истории Германии. Когда парламентские выборы 2005 года не дали явного победителя: ХДС / ХСС вырвались вперед от СДПГ всего лишь на один процент. После того, как лидер социал-демократов и канцлер Герхард Шредер подал в отставку, Меркель возглавила “большую коалицию” ХДС\ХСС и СПДГ. В ноябре того же года она вступила в должность канцлера.

Потенциальные кандидаты

На пост председателя ХДС, впрочем, уже есть претенденты. Первым возможным кандидатом является министр здравоохранения Германии Йенс Спан, союзник Меркель и генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также бывший глава консервативного блока в Бундестаге Фридрих Мерц.