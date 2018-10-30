У Порошенко раскрыли подробности встречи с Меркель

"Будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего конкретные шаги с целью дальнейшего укрепления украинского-германского партнерства. Важное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе", - сообщили в пресс-службе.

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В АП подчеркнули, что лидеры двух стран скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии.

"Планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности. В ходе переговоров, в частности, речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усиление практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине", - сказано в сообщении.



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Отметим, что предстоящий визит Федерального канцлера ФРГ в Украину станет вторым за последние четыре года. Предыдущий визит состоялся в августе 2014 года.



Ранее УНН сообщал, что Меркель прибудет в Киев 1 ноября и во время ее визита в Украину поднимут вопрос следующих санкций в отношении РФ.



По словам Президента Украины, этот визит является ярким свидетельством отношения немецких партнеров к взаимовыгодному партнерству с Украиной.