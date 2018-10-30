У Порошенко раскрыли подробности встречи с Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В четверг, 1 ноября 2018 в Киеве Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая будет находится с визитом в Украине по приглашению главы украинского государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего конкретные шаги с целью дальнейшего укрепления украинского-германского партнерства. Важное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе", - сообщили в пресс-службе.
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В АП подчеркнули, что лидеры двух стран скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии.
"Планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности. В ходе переговоров, в частности, речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усиление практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине", - сказано в сообщении.
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Отметим, что предстоящий визит Федерального канцлера ФРГ в Украину станет вторым за последние четыре года. Предыдущий визит состоялся в августе 2014 года.
Ранее УНН сообщал, что Меркель прибудет в Киев 1 ноября и во время ее визита в Украину поднимут вопрос следующих санкций в отношении РФ.
По словам Президента Украины, этот визит является ярким свидетельством отношения немецких партнеров к взаимовыгодному партнерству с Украиной.