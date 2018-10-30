Порошенко едет в Париж на 100-летие завершения Первой мировой

"Так, 11 ноября в Париже будет находиться Президент Порошенко. Он будет находится в стране по приглашению со стороны французского коллеги принять участие в праздновании 100-й годовщины окончания 1-й мировой войны. Для нас большая честь - принимать украинского Президента по этому случаю", - сказал Жан-Батист Лемуан.



Как сообщал УНН, 11 ноября в Париже состоится вторая встреча лидера РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится на полях празднования в честь 100-летия окончания Первой мировой войны по договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания в Москве помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Порошенко раскрыли подробности встречи с Меркель



Напомним, в четверг, 1 ноября, 2018 года в Киеве Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая находится с визитом в Украине по приглашению Главы украинского государства.