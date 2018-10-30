Порошенко едет в Париж на 100-летие завершения Первой мировой

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 22311 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110249 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157109 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149027 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138735 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129415 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174911 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118176 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141710 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Порошенко едет в Париж на 100-летие завершения Первой мировой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетит Париж 11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания 1-й мировой войны. Об этом сказал Госсекретарь Министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан вторник, 30 октября, во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Так, 11 ноября в Париже будет находиться Президент Порошенко. Он будет находится в стране по приглашению со стороны французского коллеги принять участие в праздновании 100-й годовщины окончания 1-й мировой войны. Для нас большая честь - принимать украинского Президента по этому случаю", - сказал Жан-Батист Лемуан.

Как сообщал УНН, 11 ноября в Париже состоится вторая встреча лидера РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится на полях празднования в честь 100-летия окончания Первой мировой войны по договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания в Москве помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Порошенко раскрыли подробности встречи с Меркель

Напомним, в четверг, 1 ноября, 2018 года в Киеве Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая находится с визитом в Украине по приглашению Главы украинского государства.

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