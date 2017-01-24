П.Порошенку у Фінляндії подарували копію фотографії, де зображені гетьман Скоропадський та маршал Маннергейм
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом із дружиною відвідав музей видатного фінляндського політичного та воєнного діяча маршала Карла Густава Маннергейма, де йому на згадку подарували копію фотографії, на який зображені останній Гетьман України Павло Скоропадський та Маршал Маннергейм в молоді роки. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, у музеї зібрана велика колекція експонатів, що розповідають про роботу маршала Маннергейма як на воєнному напрямку, так і у сфері політики і доброчинства. В експозиції представлені матеріали, присвячені службі Карла Маннергейма в армії Російської імперії, його діяльності на посаді головнокомандувача збройними силами Фінляндії, Президента країни.
“Фінляндський лідер свого часу двічі відвідував Одесу в 1918 та 1919 роках. В музеї також зберігається символічний ключ від Хотинської фортеці, який був подарований маршалу. Глава Української держави залишив запис в Книзі Почесних гостей. На згадку про відвідання Музею Президентові України подарували копію фотографії, на який зображені останній Гетьман України Павло Скоропадський та Маршал Маннергейм в молоді роки. Працівники музею також передали Петру Порошенко копію листа Карлу Маннергейму від Павла Скоропадського”, — йдеться у повідомленні.
“Фінляндія має подивитися на незалежну Україну як на союзника. Вона має підтримати незалежність України тому, що це буде добре для Фінляндії”, — написав український Гетьман своєму фінляндському колезі.
Нагадаємо, 24 січня Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки.
У межах цього візиту Президент України Петро Порошенко запросив президента Фінляндії Саулі Нііністьо до України з офіційним візитом.
Також, Україна і Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо проекту “Північний потік-2”.
Раніше, Президент України Петро Порошенко звернувся до президента Фінляндії Саулі Нііністьо з проханням посилити тиск на Росію в питаннях звільнення українських заручників з окупованих територій та з РФ.
Як повідомляв УНН, президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо за підсумками переговорів з Президентом України Петром Порошенком заявив, що мінські угоди необхідні і Фінляндія зробить все можливе, що стосується цих домовленостей.