Президент розпочав офіційний візит до Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Програмою візиту 24 січня відбудеться зустріч П.Порошенка з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо у форматі “віч-на-віч”. Також відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох країн за результатами яких заплановано підписання двостороннього документа.
У програмі візиту також зустріч Президента України з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Юхою Сіпіле та спікером парламенту цієї країни Марією Лохелою.
П.Порошенко також зустрінеться з представниками місцевої української громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма.