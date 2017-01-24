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Президент розпочав офіційний візит до Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Програмою візиту 24 січня відбудеться зустріч П.Порошенка з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо у форматі “віч-на-віч”. Також відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох країн за результатами яких заплановано підписання двостороннього документа.

У програмі візиту також зустріч Президента України з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Юхою Сіпіле та спікером парламенту цієї країни Марією Лохелою.

П.Порошенко також зустрінеться з представниками місцевої української громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма.

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