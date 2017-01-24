Президент начал официальный визит в Финляндию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндскую Республику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Программой визита 24 января предусмотрена встреча П.Порошенко с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в формате "с глазу на глаз". Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа.
В программе визита также встреча Президента Украины с премьер-министром Финляндской Республики Юхой Сипилей и спикером парламента этой страны Марией Лохелой.
П.Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.