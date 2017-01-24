Президент начал официальный визит в Финляндию

Программой визита 24 января предусмотрена встреча П.Порошенко с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в формате "с глазу на глаз". Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа.

В программе визита также встреча Президента Украины с премьер-министром Финляндской Республики Юхой Сипилей и спикером парламента этой страны Марией Лохелой.

П.Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.